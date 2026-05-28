JASRAC 外国入金トップはNARUTO : アニメBGMが上位席巻

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日本での放送が終了してから長い年月が過ぎても、いまだに世界で支持され続けるNARUTO。何度も配信で作品を見直し、BGMを聴き、主人公が食べているラーメンにも興味津々。恐るべし、アニメの力！

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日本音楽著作権協会（JASRAC）は、2025年度の著作物使用料で、海外の著作権管理団体からの入金が最も多かった国内作品は高梨康治さんが作曲したアニメ「NARUTO -ナルト- 疾風伝」のBGMだったと発表した。

アニメ「NARUTO」は国境を超えて広く人気を得ている作品で、米国、ブラジル、ドイツをはじめとする世界51カ国・地域から分配があった。伝統的な和楽器の響きと重厚なロックやオーケストラを融合させたダイナミックなサウンドは日本のみならず、世界中のファンを魅了しており、海外入金トップとなるのは2年ぶり8度目。

トップ10には「ワンピース」「進撃の巨人」のBGMもランクインしており、アニメ作品が日本への関心の入り口となっていることをうかがわせる結果となった。

著作権料の外国入金TOP10

作品名 作曲者 1 NARUTO –ナルト– 疾風伝BGM 高梨康治 2 ワンピースBGM 田中公平 3 HUNTER×HUNTER BGM 平野義久 4 人生のメリーゴーランド 久石譲 5 BORUTO –ボルト–

NARUTO NEXT GENERATIONS BGM 高梨康治 6 ワンピースBGM 浜口史郎 7 ゴジラ -1.0BGM 佐藤直紀 8 NARUTO BGM 増田俊郎 9 ブラッククローバーBGM 関美奈子 10 進撃の巨人BGM 澤野弘之

【資料】

バナー画像 : NARUTO -ナルト- 疾風伝BGM（JASRAC提供）