5段階で災害警戒呼びかけ―気象庁・国土交通省 : 命を守るために警戒レベル「黄」「赤」「紫」で着実に行動を！

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長雨、台風の季節。気象庁と国土交通省が防災情報を改善し、5段階での警戒レベルを明確に整理した。人間の力で自然現象を変えることはできなくても、日頃の備えで命を守ることはできる。

梅雨前線や台風による大雨シーズンを前に、気象庁と国土交通省は新たな防災気象情報の運用を開始した。

対象となる災害は以下の4つ。

【氾濫情報】

1級河川など全国約400の大河川が対象

【大雨情報】

台風や集中豪雨による大雨情報

大雨に伴う中小河川の氾濫や浸水

【土砂災害情報】

急傾斜地の崖崩れや土石流

いずれの災害についても、レベル1～5の5段階で危険度を表示し、住民がとるべき行動を明確にした。市町村が防災行政無線や防災アプリなどを通じて住民に避難情報を流す際や、テレビ・ウェブニュースなどは、警戒レベルを色で示して伝える。

「黄」「赤」「紫」の段階でどう行動すべきか、家族であらかじめ話し合うなど日頃の備えが重要だ。

警報レベル 避難に関する情報 住民がとるべき行動 5 特別警報 命の危険！ ただちに安全確保 警戒レベル4までに必ず避難 4 危険警報 危険な場所から全員避難 3 警報 高齢者等は避難 2 注意報 自らの避難行動確認 1 早期注意情報 災害への心構え

気象庁・国土交通省の発表資料などを基に編集部作成

レベル2（黄）：「注意報」に相当し、災害が深刻化した場合の避難ルートや持ち出し品など避難行動を確認する。

レベル3（赤）：高齢者や体の不自由な人は避難する。高齢者以外の人も日常の行動を見合わせたり、避難の準備を始めたりする。

レベル4（紫）：地元の自治体が避難指示を発令する段階で、危険な場所から「全員避難」が必要となる。

レベル5（黒）：既に災害が発生または切迫している段階。この時点から避難するのはかえって危険となる可能性がある。命を守るための安全確保を。

【資料】

バナー写真 : 能登大雨で塚田川が氾濫し、被害を受けた住宅＝2024年9月22日午前、石川県輪島市 （時事）