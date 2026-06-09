外国人留学生40万人超えで過去最多：2025年、ネパールやミャンマーが増加

Japan Data

日本学生支援機構（JASSO）によると、2025年5月1日現在の外国人留学生は前年比21.2%増の40万8069人。初めて40万人を上回り、過去最多を記録した。

外国人留学生は2013年から増加を続け、19年には31万2000人を記録。コロナ禍で激減したものの、23年から増加に転じている。日本語学校に在籍する留学生が最も多く、14万174 人。高等教育機関で学ぶ留学生は26万7895人で、内訳は専修学校（専門課程）が10万6829人、大学（学部）・短大・高専が9万7107人、大学院6万13人など。

留学生の出身地域を見ると、アジアが93.4％（38万1148人）と大半。次いで欧州3.4％（1万3895人）、北米1.3％（5216人）などとなっている。

出身国（地域）は中国が32.1％（13万1097人）と最も多く、ネパール24.6％（10万239人）、ベトナム10.6％（4万3366人）、ミャンマー7.2％（2万9413人）、スリランカ4.3 ％（1万7626人）、韓国3.6％（1万4612人）、バングラデシュ2.8％（1万1392人）と続く。ネパール、ミャンマーからの留学生は、この1年間でそれぞれ3万5000人、1万3000人も増えた。

留学生の男女比は、男性54.7％、女性45.2％、回答できない0.1％だった。

留学生受入れ数の多い大学は、トップが早稲田大学で5541人。次いで東京大学4922人、立命館大学3386人、日本経済大学（本部・福岡県太宰府市）2948人、立命館アジア太平洋大学2927人などとなっている。

バナー写真：PIXTA