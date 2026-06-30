令和の米騒動：25年の民間輸入量は9万6000トン　前年の90倍以上に

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このほど公表された2025年度の「食料・農業・農村白書」によると、25年の民間貿易によるコメ輸入量は9万6834トン。価格高騰の影響で、前年実績（1015トン）の95倍に跳ね上がった。

日本のコメ輸入は、政府が管理する無関税のミニマムアクセス枠（年間約77万トン） と、民間企業によるものがある。民間枠は1キログラム当たり341円の関税がかかり、近年の輸入量は600～1000トンで推移していた。

白書は、輸入量の大幅増加に懸念を表明。「今後もこの傾向が続けば、国産の主食用米等の需要が減少し、国内生産に影響を及ぼす」と指摘した。

小売価格が2倍に

今回の白書は、2024年夏以降に発生した「令和の米騒動」を特集として取り上げ、価格高騰の経緯と要因、政府対応を検証した。25年5月のコメの小売価格は5キロあたり4260円と、前年同月（2127円）の約2倍に高騰。その後もほぼ横ばいで推移し、26年5月は4000円を下回る水準となっている。

集荷業者と卸売業者間の相対取引価格は、24年産が前年産に比べ64.4％上昇。25年産は26年2月時点で、前年産に比べ44.2％上昇している。

「生産量足りているという認識」

白書によると、農林水産省は主食用米の需要について、人口減少を踏まえて近年は減少傾向にあるとみていた。しかし、実際は（1）訪日外国人の増加による消費拡大、(2)23年度産米の精米歩留まり悪化（高温障害など）による供給減、（3）家計での購入量増加——といった要因が重なり、「需要の見通し実績に 乖離 （かいり）が生じた」と分析した。

24年夏ごろからコメが品薄になった後の政府の対応については、「生産量が足りているという認識から、流通実態の把握に消極的で、マーケットへの情報発信や対話が不十分だった」と総括。備蓄米放出も「時期が遅延し、卸売業者の不安を払拭できなかった」と対応の遅れを認めた。

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