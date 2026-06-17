日本への好感度 : タイやインドで高水準、韓国は15.1ポイント回復―最大の要因は「日本食」

Japan Data

日中関係の悪化や不安定な中東情勢によるマイナスもあるが、4月までの4カ月間の訪日外国人数は1400万人を突破した。何を求め、何に興味を持って日本を訪れてくれるのだろう？

韓国の好感度改善

デジタル・マーケティングのアウンコンサルティング（本社東京）が5月初旬から中旬にかけて世界14カ国・地域を対象に日本への好感度や訪日意欲のアンケート調査を実施した。

日本への好感度（「大好き」「好き」の合計）が最も高かったのはインドの99.5%で、タイ99.3%、インドネシア、フィリピン、オーストラリアの99.1%が続いた。

韓国は86.9％で、前年調査より15.1ポイントの大幅アップ。日韓関係の改善が影響しているとみられ、訪日意欲も回復傾向にあるという。一方、米国は前年比7.8ポイント減の84.0％だった。

「大嫌い」「嫌い」と回答した人の割合は、中国が42.9%と群を抜いて高い水準。

日本に好感を持っている人に「四季・自然」「日本食」「治安」「商品の質が高い」「歴史・文化」「漫画・アニメ」「物価が安い」の7つの選択肢を提示して好感を持つ理由を聞いた。

「漫画・アニメ」はアジア圏の一部地域で比較的高く支持されているが、欧米豪では関心がやや低い傾向にあった。

一方、「歴史・文化」は、韓国、中国で10％を割り込むなどアジア圏で相対的に低く、欧米豪では20％を超えた。

降雪のないタイ、マレーシアなど東南アジア諸国で四季・自然への支持が高い傾向。

最も広く支持を集めたのは「日本食」で、アジア圏のみならず欧米豪でも高い関心がもたれている。

【資料】

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