献血者・献血量ともに横ばい―2025年度 : 若年層低迷し、シニアが主力に

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ここにも少子高齢化の影響？ シニアを救うために、シニアが支える献血。

献血にも少子化が影響

日本赤十字社の集計によると、2025年度の全国の献血者数は前年度比0.3%増の500万1234人、総献血量は同0.01%増の224万3566リットルでほぼ横ばいだった。

献血者数（延べ人数）の内訳

16～19歳：21万5063人

20代：65万1483人

30代：69万2506人

40代：104万1107人

50代：158万9829人

60代：81万1246人

1995年度からの年代別の献血者数の推移をみると、50-60歳代のシニア層は右肩上がりに伸びているものの、90年代までは主力だった20代が長期漸減傾向。30代は2010年代以降、40代は2020年以降は低下の一途をたどる。

少子高齢化の影響に加え、コロナ禍を機に企業やショッピングモールなどへの献血バスの出動が減少。また、テレワークが普及したことで、企業や大規模オフィスビルなどで実施する献血に協力者が集まらないなどの事情もあるという。

輸血用血液製剤や血液から特定のたんぱく質を抽出して作る血漿分画（けっしょうぶんかく）製剤の多くは高齢者の医療に使われている。少子高齢化の人口構造は容易には解消されないため、高齢者医療を支えるためには、若い世代の献血協力者確保が喫緊の課題となっている。

【資料】

バナー写真 : イラストAC