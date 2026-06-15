夏のボーナス「増加」37.1%―帝国データ調査 : 平均支給額47.7万円　

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ボーナスが増えれば、物価高にめげずに、灼熱（しゃくねつ）の夏を乗り切る気力を振り絞れるかも…。

85%の企業で夏季賞与支給

帝国データバンクが実施した2026年夏季賞与動向調査（有効回答1043社）で、「増加する」と回答した企業の割合は37.1%（前年比3.4ポイント増）だった。「変わらない」は37.2%（同0.2 ポイント増）、「減少する」は10.7%（同1.3ポイント減）。計85.0%の企業で賞与が支給されることになり、前年（82.7％）から2.3ポイント上昇。一方、「賞与なし」は11.0%（同2.0ポイント減）だった。

賞与をアップするのは業績好調な企業ばかりではなく、「業績は悪化したが、人材確保、従業員のモチベーション維持のためには賞与アップせざるを得ない」（機械・器具卸売）と苦しい選択を迫られた企業も少なからずあった。

「前年と変わらず」「減少する」企業は、「ナフサ由来の原材料の値上がりと品不足で業績が大幅に悪化」（機械製造）、「中東情勢などにより先行き不透明感が強すぎるため」（建材・家具、窯業・土石製品製造）など、国際情勢が影を落としている。

「増加する」企業の規模別では、「大企業」は44.4%で「全体」平均37.1%を7.3ポイント上回った。これに対して、「中小企業」は全体平均を下回る36.0%。中でも「小規模企業」31.4%は全体より5.7ポイント低く、企業規模で格差がある。

従業員1人当たり平均支給額は、「30万～50万円未満」の企業の割合が37.0％で最も多く、「50万～75万円未満」26.2％、「15万～30万円未満」19.4％が続いた。全体平均は47.7万円と、前年の45.9万円から1.8万円増加した。

【資料】

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