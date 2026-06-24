2025年の山岳遭難：遭難者数は3623人と過去最多に　死者・行方不明者は332人―警察庁

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2026年の夏山シーズンが迫る中、警察庁は25年の山岳遭難概況を公表。遭難者総数は3623人と過去最多を記録し、遭難件数は3122件と高止まりしている。

遭難件数は前年比で176件増、遭難者数は266人増。死者・行方不明者は332人（前年比32人増）、負傷者が1480人（同90人増）だった。遭難者のうち約半数が無事に救出され、約4割が負傷の状態で救出、1割弱が死亡か行方不明となっている。

遭難件数は、2010年代初めには年2000件を切る水準だったが、コロナ禍の一時期を除いてほぼ右肩上がりで増加している。趣味としての登山愛好者が増えていること、シニアの登山者が増えていることが背景にあるとみられる。

訪日外国人の山岳遭難は、発生件数が前年比75件増の174件、遭難者数246人（うち死者・行方不明者が6人） で、いずれも2018年に統計をとり始めて以降、最多となった。

「道迷い」が遭難原因トップ

遭難者3623人を目的別でみると、登山（ハイキングやスキー登山、沢登りなどを含む）が79.1％。山菜・きのこ取りなどが6.5％。

遭難の原因は道迷いが30.9％と最も多く、次いで転倒（19.2％）、滑落（17.3％）、疲労（9.8％）、病気（8.1％）と続く。

遭難者のうち、40歳以上が2739人と全体の75.6％を占め、また60歳以上が1723人と全体の47.6％を占めている。死者・行方不明者では、40歳以上が304人と全体の91.6％を占め、60歳以上が221人と全体の66.6％を占めている。

穂高連峰で遭難者が特に増加

都道府県別でみると、最も山岳遭難発生が多いのは長野県の358件、次いで北海道199件、山梨県192件。遭難者が特に増えたのは長野県と岐阜県の県境にある穂高連峰（78人、5年平均と比べて38.3％増）。低山であるものの登山者が多い高尾山（東京都）は、25年の遭難者は106人（同4.5％増）だった。

【資料】

バナー写真：PIXTA