鶏肉が過去最高値の100グラム156円―農水省調査 : 節約志向で需要増

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から揚げ、照り焼き、チキンカレー、鶏大根。リーズナブルで手軽に作れる鶏肉料理は家計の味方！それゆえに、需要がひっ迫してジワジワと価格が上昇している。

節約志向ゆえの需要増

農林水産省の食品価格動向調査によると、全国の量販店での8月の鶏もも肉100グラムの平均小売価格が平年比15%増の156円となり、2003年8月の調査開始以降の最高値を更新した。

牛肉や豚肉に比べて単価が低い鶏肉は、物価高が進行する中で、“家計に優しい食材”として需要が膨らみ、価格に上昇圧力がかかっている。また、消費量全体の4割近くを占める輸入ものが円安で高騰していることも影響している。

豚ロース肉100グラムの平均価格も前月より3円上昇して290円となり過去最高を更新した。

一方、国産牛ロース100グラムは前月から34円下がり、836円となった。下がったとはいえ、鶏肉・豚肉よりもはるかにお高い。家計を考えれば、結局、鶏肉頼りは続きそう。

調査は各都道府県で10店舗ずつ計470店舗を訪問して平均価格を算出し、毎月公表。豚肉と鶏肉は、原則として国産品の価格。8月の調査は、3～5日に実施した。

【資料】

バナー写真：フォトAC