京都の観光客数、2025年は6000万人超で過去最高に：うち外国人は1200万人―市調査

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京都市がこのほど公表した「観光総合調査」結果によると、2025年の観光客数は6279万人と初めて6000万人を突破。観光消費額も2兆474億円と過去最高を記録した。

宿泊客の半数は外国から

調査は、観光庁の共通基準に基づく手法、宿泊税のデータや宿泊施設へのアンケートを基に各種の数値を推計。また実際の観光客（日本人4734人、外国人1734人）に聞き取りなどを行った。

それによると、観光客数の内訳は日本人5011万人、外国人1268万人。外国人観光客はコロナ前の2019年（886万人）との比較で382万人（43.1％）も増加。前年比では180万人（16.5％）増えた。

修学旅行生の数は67万人。修学旅行に行く全国の生徒のうち、5人に1人が京都を訪れる。

宿泊客数も過去最高の1659万人を記録。うち日本人が849万人、外国人が809万人とほぼ同数だった。宿泊延べ人数を見ると、外国人が1731万人、日本人が1251万人。京都のホテルや旅館に宿泊する半数以上は外国人客で占められている。

外国人客が最も多く訪れた観光スポット（複数回答）は、清水寺（回答者1717人の69.7％）。次いで二条城（60.4％）、祇園周辺（56.2％）、伏見稲荷大社（53.0％）、京都駅周辺（45.5％）などだった。

不満点のトップは「混雑」

聞き取り調査では、9割以上が「京都観光に満足した」と答えた一方、「残念なことがあった」と指摘した割合は日本人で47.2％、外国人で21.0％に上った。理由（複数回答）のトップは両者とも「混雑（観光客が多すぎるなど）」。外国人客の不満上位は「時間が足りなかった（スケジュールが詰まり過ぎてゆっくりできなかったなど）」、「公共交通機関（思ったより不便など）」「気候（とても暑かったなど）」が続いた。

【資料】

バナー写真：京都の清水寺＝2013年12月撮影（産経ビジュアル）