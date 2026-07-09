認知症の高齢者は狙われている？：消費相談が過去2番目の高水準、訪問販売や電話勧誘でトラブル

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認知症の高齢者が訪問販売などで不要な商品を買わされてしまうといった消費生活相談が5年連続で増加し、過去2番目の高水準だったことが消費者庁の調べで分かった。本人は被害に遭ったことに気づきにくく、家族らが見守り注意を払うことが求められている。

本人は被害に気づきにくい

同庁の2026年版消費者白書によると、認知症の高齢者や家族らが全国の消費生活センターなどに問い合わせた相談件数は25年、1万20件となり、5年連続で増加した。同庁が暦年統計を始めた07年以降では、一方的な「送りつけ商法」が目立った13年以来の高水準だ。

白書は「認知症の高齢の母親が独りで在宅中に業者が訪れ、健康食品や高額な布団を買わされていた」といった相談事例を挙げている。認知症の人は商品・サービスについて適切に理解できず、業者に勧められるままに購入してしまう傾向があるという。

また、本人自身が被害に遭ったかどうかの自覚に乏しく、家族など周囲の人が異変に気が付いて、消費生活センターに相談することが多い。25年の相談件数のうち、本人が届け出たのは25.8％に過ぎず、本人以外が74.2％を占める。

一方、相談件数を販売・購入別に見ると、「訪問販売」「電話勧誘」が45.2%を占める。自らの意志で買い物をするのではなく、業者から一方的にセールスを受け、中には特殊詐欺の被害に遭っている可能性もある。

悪質な勧誘や消費者トラブルを巡っては、重要事項の開示などを義務付けた特定商取引法が制定されている。同庁の担当者は「相談案件の全てが同法に抵触しているわけではない」としているが、高齢化の進展に伴い相談件数が増えていることには「注意が必要だ」と指摘している。

【資料】

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