“今どきシニア” は家族に依存せずにソロ活重視 ―博報堂調査 : 夫婦一緒意識も低下

Japan Data

人生100年時代が現実味を帯びてきて、高齢期の生き方も大きく変化している。お年寄りが集まって趣味を楽しんでいたのは昭和の光景……。いまや高齢者もソロ活の時代。

家族や仲間とよりも、1人で自由に！

博報堂生活総合研究所は1986年から10年ごとに60～74歳男女を対象としたアンケートを実施している。1986年時点の平均寿命は女性80.93歳、男性75.23歳だったが、直近のデータ（2024年）では女性87.13歳、男性81.09歳まで延び、雇用期間の延長など社会環境が大きく変化している。

この40年間で｢大家族で住みたい｣は20.1ポイント減少、「趣味や地域の会などグループに参加している」は19.7ポイント減少するなど、家族との連帯、地域コミュニティーなど集団への帰属は大きく低下。一方で、「仲間とより1人で行動することが多い｣は66.4%と、ほぼ3人に2人。「レストランやバーには1人で行きたい」は48.6%で、40年間で約3倍に増加した。「みんな一緒に」よりも、マイペースに自由を楽しみたい人が増えている。

夫婦の在り方についても、意識は大きく変化した（この質問項目は1996年から）。｢一緒のお墓に入りたい｣は30年間で21.2ポイント 、 ｢共通の趣味を持ちたい｣ は24.3ポイントそれぞれ低下した。

離婚はしないが、夫婦が互いに干渉せず生きる｢卒婚｣の意向は女性48.3%、男性30.4%だった。「一緒にいる」ことより、「それぞれを尊重する」意識が広がっているという。

何歳からが「お年寄り」「老人」の域なのだろうか。1986年時点では、｢老人｣といえば71.5歳からだったが、2026年は75.9歳からに。｢お年寄り｣も1986年72.8歳から2026年75.8歳へ。いまや、70代の後半になって、ようやく「シニア」の自覚を持つようだ。

2026年調査は1月～2月にかけて首都圏に暮らす60～74歳の男女700人を対象に実施した。

【資料】

バナー写真：PIXTA