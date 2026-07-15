2026年の農業従事者100万人割れ：平均年齢は67.7歳―農水省調査

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農林水産省によると、個人で農業を主な仕事とする「基幹的農業従事者」の数が、今年初めて100万人を下回った。

このほど発表された2026年農業構造動態調査によると、「基幹的農業従事者」は前年に比べて約5万人（4.8％）も減少し、98万6600人となった。高齢化で農業をリタイアする動きが加速し、2010年（約205万人）からわずか16年で半減した。

30代以下は全体の5％

年齢階層別にみると、平均年齢は67.7歳。70歳以上の割合が全体の56.5％に達する一方、30代は3.8％、29歳以下は1.2％にとどまっている。

個人と団体を合わせた「農業経営体」の数は、前年比4.4％減の79万9700だった。内訳は、個人経営体が4.6％減の75万9000、団体経営体は1.2％増の4万700。

団体経営体の役員・構成員は10万900人で、前年比2600人（2.6％）増加した。

農業経営体の1経営体当たりの経営耕地面積は3.8ヘクタール（北海道34.6ヘクタール、都府県2.7ヘクタール）で、前年に比べ5.6％（北海道2.7％、都府県3.8％）増加した。

耕作したコメを売る目的で水稲を作付けした農業経営体は49万9500あり、前年に比べ3万8800経営体（7.2％）減少した。

水稲を作付けする経営体の58.7％が1ヘクタール未満の規模。1～2ヘクタールが18.6％、2～5ヘクタールが12.8％、5～10ヘクタールが5.1％、10ヘクタール以上が4.8％だった。

【資料】

バナー写真：PIXTA