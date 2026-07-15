上半期の訪日客、コロナ禍以来のマイナス―政府観光局 : 中国からの客数減響く

Japan Data

コロナ禍を脱して以降、円安もあって訪日客数は右肩上がりに伸びていたが、昨年末からの中国客の減少が全体の足を引っ張っている。

中国政府の訪日自粛要請響く

日本政府観光局の公表した2026年上半期（1～6月）の訪日外国人数（推計値）は、前年同期比2.0%減の2108万4800人だった。高市早苗首相の“台湾有事発言” を発端とする中国政府による渡航自粛要請の影響が続き、中国人客が大幅に減少していることが響いた。前期実績割れはコロナ禍の21年以来、5年ぶり。

国地域別では、中国からが56.4%減の205万8200人と半減以下。一方、韓国は18.6％増の567万5100人で最多。台湾が20.9%増の397万2200人と続いた。

6月単月の訪日客数（推計値）は前年同月比6.8％減の314万8600人と、3カ月連続で前年割れ。台湾や韓国などは6月として過去最高だった。

【資料】

バナー写真：熊野古道の那智の滝（和歌山県那智勝浦町）（Artur Widak via Reuters Connect）