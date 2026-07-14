上地結衣選手、車いすテニスで生涯ゴールデンスラム達成 : 10度目の挑戦でウィンブルドンの頂点

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身長143センチの小さな体で世界と戦ってきた車いすテニスの上地結衣選手。男子シングルスの国枝慎吾さん、小田凱人選手に並び、生涯グランドスラム、生涯ゴールデンスラムを達成した。

悲願のウィンブルドン・シングルス制覇

テニスのウィンブルドン選手権車いす部門は7月11日、ロンドン郊外のオールイングランド・クラブで行われ、女子シングルス決勝で上地結衣選手がオランダのデフロート選手に6-0、6-0で完勝し、初優勝した。

上地選手は四大大会のシングルス通算12度目の制覇。2014年の全仏での優勝を皮切りに、これまで全豪3回、全仏5回、全米3回の優勝を積み重ねてきた。ウィンブルドンは22年と25年大会で決勝に進出したものの優勝には手が届かず、10度目の挑戦で悲願を果たした。

今回のウィンブルドン初制覇で、全ての四大大会を制する「生涯グランドスラム」を日本女子として初めて達成。24年にはパリ五輪でも金メダルを獲得しており「生涯ゴールデンスラム」の偉業を成し遂げた。

テニス四大大会での上地選手（シングルス）の戦績

★優勝 ☆準優勝

全豪 全仏 ウィンブルドン 全米 2026 ★ 2025 ★ ★ ☆ ★ 2024 ☆ 開催なし 2023 ☆ ☆ ☆ 2022 ☆ ☆ ☆ 2021 ☆ ☆ ☆ 2020 ★ ★ 開催なし ☆ 2019 ☆ ☆ ☆ 2018 ☆ ★ 2017 ★ ★ ★ 2016 開催なし 2015 ☆ 開催なし ☆ 2014 ☆ ★ 開催なし ★

上地選手はダブルスでは2014年に四大大会全てで優勝する「年間グランドスラム」、24年パリ五輪での金メダルで「生涯ゴールデンスラム」をそれぞれ達成していた。

テニス四大大会での上地選手（ダブルス）の戦績

★優勝 ☆準優勝

全豪 全仏 ウィンブルドン 全米 2026 ☆ ★ ★ 2025 ★ 2024 ☆ ☆ ★ 開催なし 2023 ☆ ★ ☆ ★ 2022 ☆ ☆ ★ ☆ 2021 ☆ ★ ☆ 2020 ★ ☆ 開催なし ★ 2019 2018 ★ ☆ ★ ★ 2017 ☆ ★ ★ 2016 ★ ★ ★ 開催なし 2015 ★ ☆ ★ 2014 ★ ★ ★ ★

上地結衣選手プロフィール 1994年4月24日、兵庫県生まれ。先天性の潜在性二分脊椎症。10歳で車いすテニスを始め、11歳で公式戦初出場。高校3年で出場した2012年のロンドン・パラリンピックで8強。14年全仏オープンで四大大会シングルス初優勝。21年東京・パラで銀メダル。24年パリ・パラではシングルス、ダブルスの2冠。

【資料】

バナー写真 : ウィンブルドン選手権初制覇でトロフィーを掲げる上地結衣選手（AFP=時事）