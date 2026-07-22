熱中症の搬送、1週間で1万人突破―総務省消防庁 : 災害級の暑さで急増

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梅雨明けとともに、絶望的な暑さがやってきた。屋内にいても熱中症になる人も多い。喉が渇く前に水分補給、塩分補給を！

暑さ本格化で熱中症も急増

総務省消防庁のまとめで、7月13～19日に熱中症で救急搬送された人は全国で1万857人に上り、前週の4580人から2.4倍に急増した。搬送者のうち、65歳以上の高齢者が全体の62.0%を占めた。発生場所は、「住居」41.7%が最も多く、「道路」21.4%、「公衆・屋外=駅のホーム、スポーツ施設等」10.1%が続いた。

6月までは前年と比べて搬送者が少なかったが、7月中旬から最高気温が35度以上の猛暑日となる日が各地で続いており、増加傾向が顕著となっている。

過去のデータによると、7月と8月は6月以上に搬送者が増える傾向にある。消防庁では「猛暑は災害級といっても過言ではない。熱中症警戒アラートが発令されるような日は外出をできるだけ控え、喉の渇きを感じる前に水分補給や適切な塩分補給を」と呼び掛けている。

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