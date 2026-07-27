同一住所に4700社超が登記！？ : 月数千円で一等地にオフィスがあるかのように…

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「ペーパーカンパニー」は実体なしの怪しい会社と相場が決まっていたが、昨今はまっとうな会社でも登記住所に存在するとは限らないようだ。

誰もが憧れる場所に登記するのも夢じゃない

法人データベースを運営するCompalyze（カンパライズ）（滋賀県草津市）が国税庁の法人番号公表データをもとに、登記上存続する全登記法人の本店所在地を建物単位で集計し、法人登記が集中する住所を分析する調査を実施した。

その結果、同一住所に登記された会社が多かったのは、「東京都千代田区丸の内の会計事務所内の住所」4794社と「同渋谷区道玄坂の商業ビル」4754社。以下、「西新宿商業ビル」4116社、「銀座商業ビル」3189社、「神宮前商業ビル」2568社と続き、上位はほぼ東京都心だった。大阪・梅田の駅前ビルも2037社で上位に入った。

他にも、名古屋・名駅の商業ビル（770社）、福岡・天神の商業ビル（520社）、横浜・北幸の商業ビル（632社）と、集中は大都市圏に多かった。

こうした集中は以下の4タイプに分かれるという。

【住所貸し型（バーチャルオフィス）】月数千円から都心の住所を登記に使えるサービスで、一人法人や副業法人、スタートアップが適法に利用。

【SPC・受け皿型（管理住所）】不動産や太陽光発電などを証券化するための受け皿会社（SPC）やファンドの管理業務を担う住所として使用。

【外国会社の登記代理型】日本に拠点を置く外国会社の登記を一括して取り扱う住所。

【不動産SPCの受け皿型】登記された会社の商号には不動産の保有・運用を示す名称が目立つ。

このうちの住所貸し型は、トップだった渋谷道玄坂の商業ビルでは2022年以降に急増している。背景にはリモートワークや副業法人・小規模法人設立の増加、バーチャルオフィスサービスの普及などが考えられるという。

Compalyzeはこうした状況について「会社の “住所” は、もはやその会社がどこにあるかを必ずしも示さない。登記の集中という現象は、会社と場所の結びつきが緩んでいることの分かりやすい証拠」としている。

【資料】

バナー写真：PIXTA