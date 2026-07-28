物価高でレジャーは節約志向？：夏休みの予算5年ぶりに減少―明治安田生命調査

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明治安田生命が毎年実施している「夏に関するアンケート調査」で、夏休みの予算が5年ぶりに減少するという結果が出た。中東情勢の緊迫化に伴う物価高の影響で、節約志向が鮮明になった。

平均8万5000円、前年比約2万円減

調査は20代から50代の1120人を対象に、6月にインターネットで実施した。

今年の夏休み予算の平均額は、8万5145円。過去最高を記録した昨年と比べ、18.8％（1万9756円）も減少した。減少は5年ぶり。予算を「昨年より増やす」と回答した人は12.3％だったのに対し、「減らす」とした人は20.7％に上った。予算を減らす理由のトップは「物価高で家計が苦しいため」（66.8％）、予算を増やす理由の上位は「旅行に行くため」（71.7％）、「子どもの経験のため」（17.4％）などだった。

物価高と暑さで「外出しない」が増加

夏休みに「外出する」人は58.4％（昨年調査は64.7％）、「外出しない」人は41.6％（同35.3％）と、巣ごもり傾向が強まった結果に。外出しない理由の上位は「暑いから」（41.8％）、「物価が高騰しているから」（40.6％）となった。

外出する人の過ごし方は「国内旅行」（57.6％）がトップ。「海外旅行」は6.4％で、昨年の13.5％から半減した。国内または海外旅行に行く人に昨年との違いを聞いたところ、物価高の影響を受けて「近くに行く」「お土産を減らす」「宿のグレードを下げる」「日数を減らす」人がそれぞれ増加した。

明治安田総合研究所の森田幸大・主任エコノミストは、「多くの人に見られるのが根強い節約志向。統計上では、『実質賃金は5カ月連続でのプラス』という明るい材料もみられるが、多くの家庭ではこの恩恵を実感できていないのが実情ではないか」「一方で、価値ある体験にはお金を惜しまない層も少なくない。予算を増やす人の中では『子どもの経験のため』との回答が大きく順位を上げた」と分析している。

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バナー写真：PIXTA