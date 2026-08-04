レジャー白書：2025年は余暇時間、余暇支出ともに減少　「余暇重視派」も減少に転じる

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2025年に行った余暇の1位は「国内旅行」、次いで「外食」と「動画鑑賞」。仕事より余暇を重視する「余暇重視派」の割合は、過去最高だった昨年よりも減少した。

日本生産性本部がこのほど公表した「レジャー白書2026」（速報版）によると、2025年の余暇時間、余暇支出は前年比で減少した。それぞれについて「前年より増えたか、減ったか」を聞き、回答の割合を差分した「ゆとり感指数」が、余暇時間ではマイナス0.8（前年はプラス0.4）、余暇支出はマイナス2.1（同プラス1.4）となった。余暇時間は18 年以来、余暇支出は22年以来のマイナス。

仕事と余暇のどちらに重きを置いているかを聞いた設問で、「仕事よりも余暇の中に生きがいを求める」（37.0％）と「仕事は要領よく片付けて、できるだけ余暇を楽しむ」（29.3％）を合わせた「余暇重視派」は66.3％。昨年は過去最高の67.8％だったが、25年は減少に転じた。「仕事にも余暇にも同じぐらい力をいれる」は21.4％、「余暇も時には楽しむが、仕事の方に力を注ぐ」は9.8％だった。

調査は全国の15〜79歳の男女を対象にインターネットで26年2月に実施し、全国の3279人から回答を得た。

トップは4年連続で「国内旅行」

25年に行った余暇活動（参加率）は「国内観光旅行（避暑、避寒、温泉など）」が47.7％で4年連続1位に。「外食（日常的なものは除く）」が39.5％で、前年から1つ順位を上げて2位となった。3位以下は、「動画鑑賞（レンタル、配信を含む）」36.4％、「音楽鑑賞（配信やCD、レコードなどによるもの）」34.6％、「映画（テレビは除く）」33.7％の順だった。ウオーキングは7位、ドライブは8位。海外旅行の参加率は6.7％で、前年比0.7ポイント上昇した。

「国内旅行をした」と答えた人の年間平均回数は4.3回、費用は年間平均13万200円。「外食」は同17.5回、5万8900円だった。

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バナー写真：PIXTA