〈縮むニッポン〉日本人1億2000万人割れ、過去最大91万人減少―人口動態調査 : 外国人は400万人突破

〈縮むニッポン〉日本人1億2000万人割れ、過去最大91万人減少―人口動態調査 : 外国人は400万人突破政治・外交 社会 家族・家庭 経済・ビジネス
長寿大国とはいえ、90歳以上の超高齢者が増えて多死社会となり、少子化が相まって人口減が加速している。
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日本人人口増加は東京都のみ
総務省が公表した2026年1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口動態調査によると、全国の人口は前年比0.45%減の1億2376万7642人だった。
このうち、日本人は前年比91万6774人（0.76%）減少して1億1973万6483人。日本人人口の減少は2009年から17年連続。都道府県別では東京が1万2540人（0.09%）増となった以外、46道府県で減少。減少率が大きかったのは秋田（1.95%）、青森（1.70%）、高知（1.70%）、山形（1.69%）、岩手（1.65%）と東北が特に厳しい状況となっている。
24年の日本人出生者数は67万476人で10年連続で過去最少を更新。死亡者数が出生者数を上回る「自然減」は92万3008人と18年連続で拡大した。
一方、外国人住民は、新型コロナウイルスによる入国規制が緩和された23年以降は国外からの転入が活発化しており、35万3696人（9.62％）増の403万1159人となった。外国人の集計を始めた2013年以降最多。
都道府県別で最も人口（外国人も含めた総計）が多いのは、東京都の1407万7553人。神奈川県919万4723人、大阪府877万5326人と続いた。最も少ない鳥取県は52万7236人で、東京の26分の1以下。
東京、大阪、名古屋の三大都市圏全体の外国人も含めた人口は6597万9272人。6年連続で減少したものの、なお全人口の53.31%が集中している。外国人住民は、大都市部への集中が一段と鮮明で、全体の68.65％が三大都市圏で暮らしている。
人口の多い都道府県と少ない都道府県（全住民）
|東京
|14,077,553
|神奈川
|9,194,723
|大阪
|8,775,326
|愛知
|7,473,297
|埼玉
|7,368,548
|千葉
|6,313,748
|兵庫
|5,364,773
|福岡
|5,076,856
|北海道
|4,996,492
|静岡
|3,544,228
|鳥取
|527,236
|島根
|634,459
|高知
|654,213
|徳島
|691,229
|福井
|739,412
|佐賀
|787,887
|山梨
|794,684
|和歌山
|889,455
|秋田
|890,524
|香川
|931,812
出所 : 総務省
外国人人口の多い都道府県と少ない都道府県
|東京
|783,702
|大阪
|369,529
|愛知
|347,971
|神奈川
|309,815
|埼玉
|286,262
|千葉
|254,956
|兵庫
|152,381
|静岡
|123,273
|福岡
|123,731
|茨城
|109,520
|秋田
|6,255
|鳥取
|6,437
|高知
|7,174
|青森
|9,212
|徳島
|9,569
|山形
|10,882
|和歌山
|11,357
|島根
|11,437
|岩手
|12,278
|佐賀
|12,629
出所 : 総務省
【資料】
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