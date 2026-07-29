〈縮むニッポン〉日本人1億2000万人割れ、過去最大91万人減少―人口動態調査 : 外国人は400万人突破

Japan Data

長寿大国とはいえ、90歳以上の超高齢者が増えて多死社会となり、少子化が相まって人口減が加速している。

日本人人口増加は東京都のみ

総務省が公表した2026年1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口動態調査によると、全国の人口は前年比0.45%減の1億2376万7642人だった。

このうち、日本人は前年比91万6774人（0.76%）減少して1億1973万6483人。日本人人口の減少は2009年から17年連続。都道府県別では東京が1万2540人（0.09%）増となった以外、46道府県で減少。減少率が大きかったのは秋田（1.95%）、青森（1.70%）、高知（1.70%）、山形（1.69%）、岩手（1.65%）と東北が特に厳しい状況となっている。

24年の日本人出生者数は67万476人で10年連続で過去最少を更新。死亡者数が出生者数を上回る「自然減」は92万3008人と18年連続で拡大した。

一方、外国人住民は、新型コロナウイルスによる入国規制が緩和された23年以降は国外からの転入が活発化しており、35万3696人（9.62％）増の403万1159人となった。外国人の集計を始めた2013年以降最多。

都道府県別で最も人口（外国人も含めた総計）が多いのは、東京都の1407万7553人。神奈川県919万4723人、大阪府877万5326人と続いた。最も少ない鳥取県は52万7236人で、東京の26分の1以下。

東京、大阪、名古屋の三大都市圏全体の外国人も含めた人口は6597万9272人。6年連続で減少したものの、なお全人口の53.31%が集中している。外国人住民は、大都市部への集中が一段と鮮明で、全体の68.65％が三大都市圏で暮らしている。

人口の多い都道府県と少ない都道府県（全住民）

東京 14,077,553 神奈川 9,194,723 大阪 8,775,326 愛知 7,473,297 埼玉 7,368,548 千葉 6,313,748 兵庫 5,364,773 福岡 5,076,856 北海道 4,996,492 静岡 3,544,228 鳥取 527,236 島根 634,459 高知 654,213 徳島 691,229 福井 739,412 佐賀 787,887 山梨 794,684 和歌山 889,455 秋田 890,524 香川 931,812

出所 : 総務省

外国人人口の多い都道府県と少ない都道府県

東京 783,702 大阪 369,529 愛知 347,971 神奈川 309,815 埼玉 286,262 千葉 254,956 兵庫 152,381 静岡 123,273 福岡 123,731 茨城 109,520 秋田 6,255 鳥取 6,437 高知 7,174 青森 9,212 徳島 9,569 山形 10,882 和歌山 11,357 島根 11,437 岩手 12,278 佐賀 12,629

出所 : 総務省

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