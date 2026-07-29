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〈縮むニッポン〉日本人1億2000万人割れ、過去最大91万人減少―人口動態調査 : 外国人は400万人突破

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長寿大国とはいえ、90歳以上の超高齢者が増えて多死社会となり、少子化が相まって人口減が加速している。
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日本人人口増加は東京都のみ

総務省が公表した2026年1月1日時点の住民基本台帳に基づく人口動態調査によると、全国の人口は前年比0.45%減の1億2376万7642人だった。

このうち、日本人は前年比91万6774人（0.76%）減少して1億1973万6483人。日本人人口の減少は2009年から17年連続。都道府県別では東京が1万2540人（0.09%）増となった以外、46道府県で減少。減少率が大きかったのは秋田（1.95%）、青森（1.70%）、高知（1.70%）、山形（1.69%）、岩手（1.65%）と東北が特に厳しい状況となっている。

24年の日本人出生者数は67万476人で10年連続で過去最少を更新。死亡者数が出生者数を上回る「自然減」は92万3008人と18年連続で拡大した。

一方、外国人住民は、新型コロナウイルスによる入国規制が緩和された23年以降は国外からの転入が活発化しており、35万3696人（9.62％）増の403万1159人となった。外国人の集計を始めた2013年以降最多。

住民基本台帳の日本人人口の推移

都道府県別で最も人口（外国人も含めた総計）が多いのは、東京都の1407万7553人。神奈川県919万4723人、大阪府877万5326人と続いた。最も少ない鳥取県は52万7236人で、東京の26分の1以下。

東京、大阪、名古屋の三大都市圏全体の外国人も含めた人口は6597万9272人。6年連続で減少したものの、なお全人口の53.31%が集中している。外国人住民は、大都市部への集中が一段と鮮明で、全体の68.65％が三大都市圏で暮らしている。

人口の多い都道府県と少ない都道府県（全住民）

東京 14,077,553
神奈川 9,194,723
大阪 8,775,326
愛知 7,473,297
埼玉 7,368,548
千葉 6,313,748
兵庫 5,364,773
福岡 5,076,856
北海道 4,996,492
静岡 3,544,228
鳥取 527,236
島根 634,459
高知 654,213
徳島 691,229
福井 739,412
佐賀 787,887
山梨 794,684
和歌山 889,455
秋田 890,524
香川 931,812

出所 : 総務省

外国人人口の多い都道府県と少ない都道府県

東京 783,702
大阪 369,529
愛知 347,971
神奈川 309,815
埼玉 286,262
千葉 254,956
兵庫 152,381
静岡 123,273
福岡 123,731
茨城 109,520
秋田 6,255
鳥取 6,437
高知 7,174
青森 9,212
徳島 9,569
山形 10,882
和歌山 11,357
島根 11,437
岩手 12,278
佐賀 12,629

出所 : 総務省

【資料】

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