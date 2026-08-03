ポケモン・コナン・ハローキティ…キャラクターの名前がついた日本の空港

ポケモン・コナン・ハローキティ…キャラクターの名前がついた日本の空港旅と暮らし
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のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港（石川県輪島市）
2026年7月7日から2029年7月30日まで期間限定の愛称。2024年1月の能登半島沖地震で被災した子どもたちを元気づけようと、一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団と石川県が連携して取り組んでいる観光支援の一環。空港の入口や建物内には、ピカチュウをはじめとする111種類の飛行タイプのポケモンが飾られているほか、ポケモンをあしらったラッピングバスなど、期間中は県内各地にポケモンのキャラクターが顔を見せる。
岡山桃太郎空港（岡山市）
桃から生まれた少年が、犬、サル、キジをお供に連れて鬼を退治する日本昔話といえば桃太郎。岡山空港の開港30年を記念して、2018年から日本でよく知られている物語の主人公を空港の名前に使い、岡山の観光や特産の桃のPRを図っている。
鳥取砂丘コナン空港（鳥取市）
鳥取県の代表的な観光地、鳥取砂丘と、同県北栄町出身の漫画家、青山剛昌氏の人気作品「名探偵コナン」で観光PRを図ろうと、2015年3月1日から愛称にコナンの名前を冠している。施設内にコナンをはじめ漫画キャラクターのイラストやフィギュアなどが置かれているほか、土休日は空港内で「謎解きラリー」もある。
米子鬼太郎空港（鳥取県境港市）
境港市出身の漫画家、水木しげるさんの代表作として知られる妖怪漫画「ゲゲゲの鬼太郎」にちなみ、2010年に主人公の名前が愛称として空港につけられた。鳥取県によれば、妖怪の名前がついた空港は世界初だという。
高知龍馬空港（高知県南国市）
明治維新の立役者の一人だった土佐藩出身の志士、坂本龍馬。高知空港は2003年、今も国民的な人気を誇る龍馬の誕生日であり、暗殺された日でもある11月15日から「高知龍馬空港」の愛称を使い始めた。海外ではシャルル・ド・ゴールやJFKなどの例があるが、日本で実在の人物の名前を冠した空港はここが唯一。
大分ハローキティ空港（大分県国東市）
大分県日出町にある「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」が開園35周年を迎えたのを機に、2025年4月13日から「大分ハローキティ空港」の愛称を掲げた。到着ロビーや搭乗口など空港内をサンリオキャラクターのイラストで装飾したほか、空港内ショップ限定のオリジナルグッズも販売している。愛称の使用は大阪・関西万博の開催期間限定の予定だったが、2027年3月末まで延長が決まっている。
【資料】
- 国土交通省「空港一覧」
- 岡山県「【3月10日】開港30周年！愛称決定『岡山桃太郎空港』」
- 一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団「ポケモンの名を冠した世界初の空港 「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」 期間限定で能登半島にオープンします！」
- 鳥取県「鳥取空港の愛称が『鳥取砂丘コナン空港』に決定しました。」
- 鳥取県「米子空港の愛称化－『米子鬼太郎空港』の誕生」
- 高知県「知事の定例記者会見（高知龍馬空港について）」
- 株式会社サンリオエンターテイメント「【サンリオエンターテイメント】4月13日『大分ハローキティ空港』開港レポート」
バナー写真：愛称が「のと里山ポケモン・ウィズ・ユー空港」となり、キャラクターで装飾されたターミナルビル内＝2026年7月7日（時事）