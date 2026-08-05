長期金利上昇、30年ぶりの3％目前：高市政権の「財源なき」消費減税に懸念

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生活や経済と密接な関係にある長期金利の上昇が今年に入り目立ち、30年ぶりの3％台が視野に入ってきた。高市早苗首相が2027年4月から食料品の消費税を現在の8％から1％に引き下げる方針を表明。「財源の穴」をどう埋めるのか懸念が生じており、市場では金利上昇圧力が増している。

主要国最速の金利上昇ペース

長期金利とは、10年物国債の金利。企業への貸出金利や住宅ローンの基準となる重要な金利だ。国債は金融市場で取引されており、その時々の経済情勢や国の財政状態を反映して金利が動く。

今年に入ってから長期金利の上昇（国債価格の下落）が顕著となり、財務省のデータによると、7月9日には30年ぶりの2.866％をつけた。市場関係者の間では「8月中に3％台」（ABC経済研究所の熊野英生代表）との見方もある。背景には、財政悪化懸念と物価上昇がある。

高市首相は7月30日、消費税減税と給付金支給の方針を示したことで、年5兆円もの財源の穴が生まれる。これに関して首相は「歳出、歳入の見直しを進める」と述べるにとどまり、市場関係者は「どこまで帳尻合わせができるか」（ニッセイ基礎研究所の上野剛志・主席エコノミスト）注視している。

また首相は2年後の29年に税率を8％に戻すとしているが、28年に参院選を控えていることから増税は難しく、「税率1％のままならば追加的な財源のねん出が課題となる」（同）として、将来にわたり財政の健全化に疑問符が付く。赤字国債の大量発行で賄おうとすると、国がますます投資家からカネを借りなければならなくなり、金利は上昇していく。

長期金利上昇のもう一つの原因はインフレだ。インフレはおカネの価値を下げるので、金利を上げないと国債を買ってもらえなくなる。現在は中東情勢の悪化で原油価格が乱高下しており、円安加速もあり企業間取引の物価指数は4月以降、前年比5～7％台まで上昇。企業がコスト増分を商品価格に転嫁すれば、消費者物価の上昇も秋口から加速するのは必至だ。

日本銀行は7月の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決めるなど、利上げのペースは遅く、「インフレを抑えきれないのでは」との懸念も生まれ、長期金利を押し上げている側面がある。

長期金利は3％台が視野に入っているが、前回3％台をつけたのは30年前の1996年。バブル崩壊と金融危機で90年代は長期金利が低下傾向にあり、2000年代に入ると物価下落と景気悪化の悪循環のデフレに突入し、金利は一段と下げた。

13年に就任した日銀の黒田東彦・前総裁はデフレ克服に向け、「異次元金融緩和」に踏み切り、長期金利を低め誘導するため国債の大量購入を実施した。この結果、長期金利は一時期、マイナス圏に沈む。後任として23年に就任した植田和男総裁は異次元緩和を止め、意図的に低く抑えられていた長期金利は現在、市場実勢を反映して動きやすくなっている。

世界的にインフレ懸念で長期金利は上昇しているが、熊野氏は「日本の上昇ペースは主要7カ国（G7）の中で最も速い。財政悪化要因が加わっているからでは」とみている。

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