都市鉄道混雑率：東京圏は前年比4ポイント増の143％―25年度 まだコロナ前よりは低水準

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国土交通省がこのほど公表した調査結果によると、2025年度の東京圏鉄道混雑率は4ポイント上昇。しかしコロナ禍前と比べると、まだ低水準にとどまっている。

同省によると、朝のラッシュピーク時における平均混雑率は東京圏143％（前年より4ポイント増）、大阪圏117％（同1ポイント増）、名古屋圏126％（同増減なし）だった。コロナ禍で2020年度に大きく低下した後、21年度はほぼ横ばいで、22年度から上昇基調となっている。

下の図は、東京圏（主要31区間）の混雑率と輸送力の推移を示すグラフ。コロナ前の1990年代の混雑率は160％台だったが、現在はそれより20ポイント前後低くなっている。

143％の混雑率というのは、定員乗車（座席につくか、つり革につかまるか、ドア付近の柱につかまることができる状態）の約4割増しで、隣の乗客と肩がふれあうことはほぼない水準だ。

日比谷線、埼京線、総武線快速など160％超す

下のグラフは、東京圏でかつて朝のラッシュがひどかった主な区間と、その混雑率の推移を表している。

25年度の混雑率は前年度比で3ポイント～10ポイント増加したものの、コロナ禍以前に比べると、かなりの低水準にある。

公表データで混雑率のワースト1位は日暮里・舎人ライナー（東京都新交通システム）の赤土小学校前～西日暮里間で176％(前年度比1ポイント減)。次いで西日本鉄道貝塚線の名島～貝塚間169％（同5ポイント増）、JR埼京線の板橋～池袋間167％（同4ポイント増）、東京メトロ日比谷線の三ノ輪～入谷間163％、同東西線の木場～門前仲町間160％、JR総武線快速の新小岩～錦糸町間160％など。設備の制約などで輸送量増強が難しい路線では、混雑率が高止まりするケースもある。

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バナー写真：PIXTA