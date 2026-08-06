記録的な暑さだった2026年7月　猛暑日・酷暑日は過去2番目の日数に

Japan Data

記録的な暑さが続く2026年。8月上旬までの観測データで改めて振り返る。

「猛暑日」観測は4727日

気象庁の観測データによると、全国の観測地点で8月4日までに猛暑日（最高気温35度以上）を記録した日数は、のべ4727日で、現在の観測方法に統一された2010年以降でみると、2025年の6144日に次ぐ多さだった。

7月末までに猛暑日がのべ1000日を超えた年は、2010～2020年までで計4回だったのに対し、2022年以降は毎年、1000日以上を記録している。

5日連続で猛暑日を記録

2026年から、最高気温が40度以上の日が新たに「酷暑日」と呼ばれるようになった。気象庁によれば、7月21日に岐阜県多治見市など3地点で観測したほか、東海地方では観測史上初めて、7月21日から25日まで、5日連続で酷暑日となった日があった。8月2日時点で最高気温40度以上を観測したのはのべ27地点で、2025年の30地点に次ぐ多さだった。

同庁によれば、日本周辺の上空の偏西風が平年より北側を流れ、西日本付近はユーラシア大陸から張り出したチベット高気圧に覆われたこと、太平洋高気圧から暖かい空気が流れ込んだことのほか、地球温暖化による気温の上昇などが考えられるという。

8月以降も西日本を中心に気温の高い日が続く見込みで、同庁は熱中症の予防対策など適切な行動を呼びかけている。

【資料】

バナー写真：PIXTA