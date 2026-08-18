注目論文数で日本は世界13位と変わらず：総数では5位、研究開発費は3位―科学技術指標2026

Japan Data

自然科学分野で研究内容が注目されて多く引用される論文の数で、日本は世界13位で前年と変わらず。総論文数は5位、研究開発費は3位だった。1位はいずれも中国が占めている。

文部科学省科学技術・学術政策研究所が世界各国の科学技術活動の実態を調べた「科学技術指標2026」によると、自然科学分野で国際的に注目される引用回数「トップ10％補正論文数」（分数カウント）で、日本は3163本で前年と変わらず13位となった。極めて注目度の高い「トップ1％補正論文数」（同）は世界12位の271本。年平均の論文数は6万6214本と世界5位だった。

「トップ10％論文数」のランキング1位は、8万4392本の中国。2位は2万9911本の米国。3位は7696本の英国。中国は論文数、「トップ1％論文数」でも世界1位で、他国を大きく引き離している。

2019年からトップ10圏外に

「トップ10％論文数」シェアの分野バランスを見ると、日本は「物理学」「臨床医学」のシェアが他の分野と比べて高くなっている。米国は「臨床医学」「基礎生命科学」「物理学」のシェアが高く、中国は「材料科学」「化学」「工学」のシェアが相対的に高くなっている。

下の表は、「トップ10％論文数」（分数カウント）の世界ランキングの推移。日本は2000年代初めは世界4位だったが、中国、フランス、韓国などに追い抜かれ、19年には12位に後退。その後はトップ10入りできない状態にある。

このほかの指標をみると、日本の研究開発費は22.1兆円、研究者数は70.3万人で、いずれも米国、中国に次いで世界3位。パテントファミリー（2カ国以上への特許出願）数は6.4万件で、世界1位を保っている。

政府が負担する研究開発費は、20年の2.7兆円から24年の3.7兆円へと急増。企業部門や大学部門の研究開発費も2020年代に入ってから増加傾向にあるが、まだ注目される論文数での順位上昇にはつながっていない。

2025年の日本の女性研究者数は19.0万人で、全体に占める割合は19.0％。女性の博士号保持者は3.9万人。

【資料】

バナー写真：PIXTA