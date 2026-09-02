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愛知・名古屋アジア大会、1万人超が熱戦へ：規模は第1回の22倍に

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9月19日～10月4日、アジア最大のスポーツの祭典「アジア大会」が愛知県・名古屋市を中心に開催される。1951年にインド・ニューデリーで始まった大会は、参加選手489人から1万人を超える規模へと成長。20回目となる愛知・名古屋大会は、日本では1958年東京、94年広島に続く3度目の開催となる。
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夏季五輪上回る43競技に45カ国・地域から

アジアオリンピック評議会の8月19日の発表によると、愛知・名古屋アジア大会は45カ国・地域から選手1万1000人超、関係者6000人が参加する見通しだ。競技数は夏季五輪を上回る43。愛知県内を中心に、近隣の岐阜県、静岡県や東京都、大阪府も競技会場となる。

アジア競技大会の第1回は1951年、インドのニューデリー。第2回1954年のマニラの後は原則として4年ごとに開催している。

規模はアジアの発展とともに拡大した。参加選手は58年東京大会で20カ国・地域1820人、74年テヘラン大会で25カ国・地域3010人、90年北京大会では37カ国・地域6122人まで拡大。2018年ジャカルタ・パレンバン大会では45カ国・地域1万1300人となり、1万人を超える巨大スポーツイベントに成長した。愛知・名古屋大会は第1回のニューデリー大会と比べると選手数は22倍以上となる見通しだ。

アジア大会の参加国・選手数

金メダル、日本は2大会連続2位

金メダルを基準にしたメダルランキングは過去3回とも中国がトップ。日本と韓国が2位、3位を争う。4、5位は大会ごとに変動し、インド、インドネシア、ウズベキスタンなどが食い込む。

大会が始まった当初の1950～60年代は日本が圧倒的な強さを誇ったが、1974年テヘラン大会から参加した中国が急速に台頭。82年ニューデリー大会で中国が日本を抜いて首位に立った。

■過去3大会のメダルランキング

第19回 中国 杭州（2023年）

順位
1位　中国 201 111 71
2位　日本 52 67 69
3位　韓国 42 59 89
4位　インド 28 38 41
5位　ウズベキスタン 22 18 31

第18回 インドネシア ジャカルタ・パレンバン（18年）

順位
1位　中国 132 92 65
2位　日本 75 56 74
3位　韓国 49 58 70
4位　インドネシア 31 24 43
5位　ウズベキスタン 21 24 25

第17回 韓国 仁川（14年）

順位
1位　中国 151 109 85
2位　韓国 79 70 79
3位　日本 47 77 76
4位　カザフスタン 28 23 33
5位　イラン 21 18 18

金メダル数基準。同数の場合は銀メダルで比較

夏の日本開催は東京、広島に続き3度目

日本で初めてアジア大会が開かれたのは1958年の夏季第3回東京大会。1964年東京五輪の6年前だった。

2度目は94年の広島大会。そして32年ぶりとなる2026年の愛知・名古屋大会が、日本で3度目の夏季アジア大会となる。

冬季は1986年第1回と90年第2回の札幌、2003年第5回の青森、17年第8回の札幌の計4回の開催地となっている。

第1回から75年を経て、アジア全域からトップ選手が集う巨大なスポーツイベントへと成長したアジア大会。愛知・名古屋大会は、その歴史の新たな節目となる。

愛知・名古屋アジア大会の団体球技の組み合わせ抽選会＝2026年7月23日、名古屋市（共同）
愛知・名古屋アジア大会の団体球技の組み合わせ抽選会＝2026年7月23日、名古屋市（共同）

【資料】

バナー写真：愛知・名古屋アジア大会に向けた「採火式」で、聖火皿に火をかざす（左から）元女子プロテニス選手の伊達公子さん、男性アイドルグループ「INI」の後藤威尊さん、元サッカー女子日本代表の澤穂希さん＝2026年8月22日、名古屋市中区（時事）

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