愛知・名古屋アジア大会、1万人超が熱戦へ：規模は第1回の22倍に

愛知・名古屋アジア大会、1万人超が熱戦へ：規模は第1回の22倍にスポーツ 話題・トレンド 国際交流
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夏季五輪上回る43競技に45カ国・地域から
アジアオリンピック評議会の8月19日の発表によると、愛知・名古屋アジア大会は45カ国・地域から選手1万1000人超、関係者6000人が参加する見通しだ。競技数は夏季五輪を上回る43。愛知県内を中心に、近隣の岐阜県、静岡県や東京都、大阪府も競技会場となる。
アジア競技大会の第1回は1951年、インドのニューデリー。第2回1954年のマニラの後は原則として4年ごとに開催している。
規模はアジアの発展とともに拡大した。参加選手は58年東京大会で20カ国・地域1820人、74年テヘラン大会で25カ国・地域3010人、90年北京大会では37カ国・地域6122人まで拡大。2018年ジャカルタ・パレンバン大会では45カ国・地域1万1300人となり、1万人を超える巨大スポーツイベントに成長した。愛知・名古屋大会は第1回のニューデリー大会と比べると選手数は22倍以上となる見通しだ。
金メダル、日本は2大会連続2位
金メダルを基準にしたメダルランキングは過去3回とも中国がトップ。日本と韓国が2位、3位を争う。4、5位は大会ごとに変動し、インド、インドネシア、ウズベキスタンなどが食い込む。
大会が始まった当初の1950～60年代は日本が圧倒的な強さを誇ったが、1974年テヘラン大会から参加した中国が急速に台頭。82年ニューデリー大会で中国が日本を抜いて首位に立った。
■過去3大会のメダルランキング
第19回 中国 杭州（2023年）
|順位
|金
|銀
|銅
|1位 中国
|201
|111
|71
|2位 日本
|52
|67
|69
|3位 韓国
|42
|59
|89
|4位 インド
|28
|38
|41
|5位 ウズベキスタン
|22
|18
|31
第18回 インドネシア ジャカルタ・パレンバン（18年）
|順位
|金
|銀
|銅
|1位 中国
|132
|92
|65
|2位 日本
|75
|56
|74
|3位 韓国
|49
|58
|70
|4位 インドネシア
|31
|24
|43
|5位 ウズベキスタン
|21
|24
|25
第17回 韓国 仁川（14年）
|順位
|金
|銀
|銅
|1位 中国
|151
|109
|85
|2位 韓国
|79
|70
|79
|3位 日本
|47
|77
|76
|4位 カザフスタン
|28
|23
|33
|5位 イラン
|21
|18
|18
金メダル数基準。同数の場合は銀メダルで比較
夏の日本開催は東京、広島に続き3度目
日本で初めてアジア大会が開かれたのは1958年の夏季第3回東京大会。1964年東京五輪の6年前だった。
2度目は94年の広島大会。そして32年ぶりとなる2026年の愛知・名古屋大会が、日本で3度目の夏季アジア大会となる。
冬季は1986年第1回と90年第2回の札幌、2003年第5回の青森、17年第8回の札幌の計4回の開催地となっている。
第1回から75年を経て、アジア全域からトップ選手が集う巨大なスポーツイベントへと成長したアジア大会。愛知・名古屋大会は、その歴史の新たな節目となる。
【資料】
- アジアオリンピック評議会（OCA）ホームページ「Asian Summer Games」「Asian Winter Games」「Asia ready to shine as Aichi-Nagoya to host historic 20th Asian Games」
バナー写真：愛知・名古屋アジア大会に向けた「採火式」で、聖火皿に火をかざす（左から）元女子プロテニス選手の伊達公子さん、男性アイドルグループ「INI」の後藤威尊さん、元サッカー女子日本代表の澤穂希さん＝2026年8月22日、名古屋市中区（時事）