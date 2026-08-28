〈縮むニッポン〉上半期出生数11年ぶりわずかにプラス : コロナ後の婚姻増が影響か

Japan Data

過去最少の更新が続いていた出生数が、2026年上半期は11年ぶりに前年同期を上回った。コロナ禍後の婚姻数増加が出生増につながった可能性があるが、国の将来推計が示す少子化の悲観シナリオから脱したとみるにはなお遠い。

5年連続で40万人届かず

厚生労働省が発表した人口動態統計（速報値）によると、2026年1～6月に生まれた赤ちゃんの数（出生数）は、前年同期比0.8％（2788人）増の34万2068人だった。上半期として11年ぶりに前年同期を上回ったが、5年連続で 40万人を下回る状態が続いている。

一方、死亡数は6.9％減の77万8982人。死亡数から出生数を引いた自然減は43万6914人で人口減は続いている。また、出生数の先行指標となる婚姻数は0.2%増の23万8979組と、わずかに上向いた。

通年の出生数は22年に初めて80万人を割り、24年には70万を割り込み、10年連続で過去最少を更新。速報は、国内在住の外国人や海外にいる日本人が含まれる。今後公表される確定数は、日本に住む日本人だけが対象で、速報より少なくなる傾向がある。

日本の人口動態（上半期）

2026年 2025年 出生数（人） 34万2068 33万9280 死亡数（人） 77万8982 83万6818 自然増減（人） ▲43万6914 ▲49万7538 婚姻数（件） 23万8979 23万8561 離婚数（件） 9万0177 9万3755

厚生労働省の人口動態統計をもとに編集部作成

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