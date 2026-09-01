9月の食品値上げ4923品目―帝国データ調査 : 調味料、加工食品など家計直撃

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しょうゆ、酢、めんつゆ、バター、チーズV……9月は今年最大の値上げラッシュ。多くの家庭で日常的に使っている食品類があれもこれも値上げ！

調味料、加工食品で3800品目超

帝国データバンクの食品主要195社を対象とした調査で、2026年9月に値上げを予定している飲食料品は4923品目に上った。2023年4月（5404品目）に次ぐ過去4番目の多さとなった。

中東情勢の悪化による原油・ナフサ高を受け、トレーやフィルムなどの包材価格や原材料の値上がりに加え、人件費や物流費、円安などが影響し、値上げ品目数を押し上げた。

分野別では、しょうゆ、マヨネーズ、食酢類など幅広いジャンルが対象となった「調味料 」 1959 品目が最多で、「加工食品」1848 品目は、冷凍食品のほかチルド食品、すり身製品などが中心となった。「酒類・飲料」466 品目は炭酸飲料など清涼飲料水をはじめ、焼酎など一部アルコール製品も対象となった。

2026 年通年の飲食料品値上げは、1～11月までの判明分で1万9083品目。2025年通年の2万品目を上回るのはほぼ確実とみられる。

値上げ要因では、「原材料高」の影響を受けた値上げが 90.7％を占める。電気代などの「エネルギー」は上昇傾向で、25 年8月調査時以来、1年ぶりに65%台となった。中東発の国際情勢の混乱による影響が要因となった値上げは27.8%。

帝国データバンクでは「記録的な円安による輸入コストの高まり、異常気象による農水産物の不作・不漁など恒常的なインフレ懸念が根強い」と指摘、年後半にかけても断続的な値上げが継続するとみている。

【資料】

バナー写真：左から キッコーマン食品「しぼりたて生しょうゆ」、ミツカン「穀物酢」、雪印メグミルク「雪印北海道バター」、フジッコ「ごま昆布」、森永乳業「ピノ」、コカ・コーラボトラーズジャパン「コカ・コーラ」（各社提供、時事）