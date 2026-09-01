長期金利30年ぶり3%台に上昇―東京債券市場 : 利上げ観測、財政悪化懸念

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長期金利が30年ぶりに節目の3%台を付けた。高市政権の積極財政で、国の借金（国債）が増えることへの警戒感が強まっている。

概算要求膨張、財政規律の乱れ警戒

東京債券市場で9月1日、長期金利の指標となる新発10年物国債の流通利回りが3.005%に上昇（債券価格は下落）した。1996年9月以来、30年ぶりの高水準。日銀の利上げ観測が引き金だが、財政悪化への警戒感が強まったことで債券売りにつながった。

財務省が8月31日に締め切った2027年度予算の概算要求は、総額が過去最大の143兆円超に達する見通し。高齢化による社会保障費の膨張、国債の利払い費増大に加え、成長分野への投資枠の創設などで予算規模は拡大。財源を明示しないまま食料品の消費税減税が決定されたことも、財政規律に対する市場の不信感を強めた。

米連邦準備制度理事会（FRB）が年内に利上げに踏み切るとの思惑から、米国で長期金利が急伸し、日本に波及した面もある。中東情勢の混迷が続き、原油などエネルギー価格の高止まりがインフレにつながるとの懸念も根強い。

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バナー写真：長期金利の指標となる新発10年債の利回りが一時3.000％をつけたことを示すモニター＝1日午後、東京都中央区（共同）