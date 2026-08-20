安い部位で牛肉料理をお得に楽しむ―マイボイスコム調査 : 購入頻度が高いのは細切れ・切り落とし

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鶏肉や豚肉に比べると、はるかにお高い牛肉。ステーキやすき焼きなどぜいたくな食べ方は特別な時だけ？購入頻度が高いのは細切れ・切り落としだった。

ネットリサーチのマイボイスコム（東京都千代田区）の調査で、直近1年間で牛肉を購入した人は8割弱だった。「月1回程度」以上購入する人が58.1%、「週1回程度」以上購入する人は23.4%だった。購入頻度は近畿地方や中国地方で高く、北海道では低かったという。

調査は2026年7月初旬に実施、10～70代の男女1万992人から回答を得た。

直近1年間に牛肉を購入した人が購入した部位・種類は（複数回答）、「細切れ・切り落とし」が52.8％、「バラ（カルビ）」が41.4％、「肩ロース」「あいびき肉」が3割前後と、お手頃価格の部位が中心だった。

「細切れ・切り落とし」「あいびき肉」は女性で比率が高く、特に女性50～70代で顕著。頻繁に牛肉は購入するけれど、値が張らない部位をうまく工夫して食卓で楽しんでいるようだ。

牛肉の魅力は（複数回答）、「旨味がある」が41.2％、「ぜいたく感がある」「肉の風味がよい」が各3割弱で続いた。「食べごたえ」「スタミナがつく」が各2割弱だった。

【資料】

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