1年2カ月ぶり死刑執行―大阪パチンコ店5人殺害事件 : 高市政権では初死刑執行

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大阪市で5人を殺害したなどとして死刑が確定していた死刑囚に刑が執行された。高市政権での死刑執行は初。

死刑確定から10年半での執行

2009年に大阪市のパチンコ店に放火、5人を殺害した殺人などの罪で死刑が確定した高見素直死刑囚（58）の刑が2026年8月21日、執行された。

高見死刑囚は09年7月、大阪市内のパチンコ店の床にガソリンをまいて放火、客や店員ら5人を殺害、10人に重軽傷を負わせた。弁護側は心神耗弱状態だったと主張したが、16年2月に最高裁で死刑が確定していた。事件から17年、死刑確定からは10年半での執行。

死刑執行は神奈川県座間市のアパートで男女9人を殺害した白石隆浩死刑囚以来、1年2カ月ぶり。高市早苗政権では初めて。

刑事訴訟法では、死刑確定後6カ月以内に執行するように定めている。しかし、実際には、確定後6カ月で執行されることはまずない。2000年以降、26年8月までに100人の死刑囚に対して刑が執行された。最も短いケースで確定から12カ月、長いケースでは19年5カ月だった。法務省は執行対象者を決定する基準を明らかにしていない。かつては死刑執行の事実も公表していなかったが、1998年10月、当時の中村正三郎法相の指示で執行の事実と人数の公表が始まり、2007年9月から当時の鳩山邦夫法相の指示で、氏名と執行場所も公表するようになった。

死刑執行には、その時々の法相の思想信条も反映されていると考えられる。2005年10月に法相に就任した杉浦正健氏は、就任会見で「心の問題、宗教観、哲学の問題だ」として死刑執行拒否を明言した。その後、法律で定められた職務を法相が拒否するのは問題があるとの指摘が相次ぎ、すぐに発言を撤回。しかし、約11カ月の在任期間中に死刑の執行はなかった。

2009年9月に発足した民主党政権で最初の法相だった千葉景子氏は、「死刑廃止を推進する議員連盟」に名を連ねる死刑廃止論者だったが、10年7月に2人の死刑囚に対する執行命令書にサインした。その際、「国民的な議論の契機としたい」として歴代の法相として初めて死刑執行に立ち会った。死刑制度を考える勉強会を省内でスタートさせ、同年8月には、東京拘置所で絞首刑の「執行室」と、宗教者の教戒を受ける「教戒室」を初めて公開した。

2011年1月に就任した江田五月氏も、就任会見で「いろんな欠陥を抱えた刑罰だ」と指摘（その後、発言を撤回）。同年7月には千葉氏から続く勉強会が継続中であることを理由に、「当面、執行しない」意向を示した。勉強会は、その後の法相に引き継がれたが、12年3月に存廃の結論を示すことなく両論併記形式で終了した。

2009年に始まった裁判員裁判では、一般の人が死刑の判決に関わる例も出ている。その一方で、2017年には再審請求中の死刑囚に対する執行が相次いだ。

1966年に発生した静岡一家4人殺害事件で同年8月に逮捕された袴田巌さんは公判で否認したが80年に死刑が確定。獄中からえん罪を訴え続け、2014年に静岡地裁が再審開始決定を出すとともに釈放を決め、23年に再審開始が確定した。24年9月、同地裁は証拠はねつ造されたものであるとして、袴田さんに無罪を言い渡した。逮捕から58年、死刑確定からは44年の歳月を要した。

袴田さんの無罪確定を受けて、えん罪被害者の早期救済に向け、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て（抗告）を原則禁止する改正刑事訴訟法が7月に成立した。

【資料】

バナー写真 : 死刑の刑場がある大阪拘置所（PIXTA）