2025年の日本の国際線航空輸送：乗降客数1億1438万人と過去最高―コロナ禍前を上回る

Japan Data

国土交通省がこのほど発表した「令和7年（2025年）空港管理状況調書」によると、25年の日本の空港における国際線乗降客数（通過客含む）は1億1438万8249人。コロナ禍前の2019年を上回り、過去最高を記録した。

2019年の国際線乗降客数は、1億334万人。コロナ禍を経て、24年は1億10万人まで回復していた。25年の国際線の貨物取扱量は、前年比5％増の375万トン。

25年国際線乗降客数の空港別構成比は、成田空港29.7％、関西空港24.0％、羽田空港21.3％、福岡空港8.0％の順。関西空港は2年連続で羽田を上回り、第2位だった。

国際線貨物取扱量は、成田のシェアが54.4 ％、関西20.7％、羽田19.8％だった。

羽田の総乗降客は1日平均25万人

国際線、国内線を合わせた乗降客数のトップ10は、下図の通り。第1位の羽田空港は9154万2000人で、1日あたりの平均乗降客は25万人。9位までは前年と順位が変わらず、10位に神戸空港がランクインした。

【資料】

バナー写真：PIXTA