上場企業平均年収は778万円 : 1000万円以上が139社、トップはヒューリック2295万円

上場企業平均年収は778万円 : 1000万円以上が139社、トップはヒューリック2295万円経済・ビジネス 仕事・労働 社会
大学が就職予備校化しているといわれる。平均年収2000万円と聞けば、勉強よりも就活優先に追い立てられる気持ちも理解できる。
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前年度比30万円アップ！
東京商工リサーチの調査で2025年度の上場3123社の平均年収は、778万7744円だった。前年度比4.0％、30万216円の増加となった。平均給与が増加するのは5年連続。全体の8割近い2401社が前年度より増加した。
国税庁が毎年9月に公表する「民間給与実態統計調査」によると、2024年の民間企業の正規社員の平均給与は554万9000円だった。上場企業の水準の高さが際立つ。
平均年収の分布は、1000万円以上は前年度より32社増加して139社。900万円以上1000万円未満148社（前年度103社）、800万円以上900万円未満276社（同271社）、700万円以上800万円未満565社（同533社）でそれぞれ増加した。一方、700万円未満のレンジは減少し、上場企業の平均年収の底上げが鮮明になった。
産業別の最高は、建設業の953万5000円、一方、最低は小売業の550万8000円で格差は402万円超。伸び率トップは、不動産業の9.9％増だった。都市部の地価やマンション価格の高騰に加え、物価高や世界水準への報酬引き上げなどが追い風になったようだ。
最高額は不動産開発のヒューリックで2295万4000円。トップ10には不動産関連や商社がランクイン。上位7社が2000万円超えだった。
2025年度の平均年収ランキング
|社名
|（万円）
|ヒューリック（不動産）
|2295.4
|M＆Aキャピタルパートナーズ（サービス）
|2265.8
|キーエンス（電気機器）
|2178.3
|インテグラル（証券・商品先物取引）
|2135.6
|三菱商事（商社）
|2112.5
|三井物産（商社）
|2058.9
|サンバイオ（医薬品）
|2022.9
|伊藤忠商事（商社）
|1991.1
|ディスコ（機械）
|1879.5
|三井不動産（不動産）
|1855.5
東京商工リサーチ調べ
【資料】
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東京商工リサーチ「2025年度決算『上場企業平均給与』調査」
バナー写真：PIXTA