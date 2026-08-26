上場企業平均年収は778万円 : 1000万円以上が139社、トップはヒューリック2295万円

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大学が就職予備校化しているといわれる。平均年収2000万円と聞けば、勉強よりも就活優先に追い立てられる気持ちも理解できる。

前年度比30万円アップ！

東京商工リサーチの調査で2025年度の上場3123社の平均年収は、778万7744円だった。前年度比4.0％、30万216円の増加となった。平均給与が増加するのは5年連続。全体の8割近い2401社が前年度より増加した。

国税庁が毎年9月に公表する「民間給与実態統計調査」によると、2024年の民間企業の正規社員の平均給与は554万9000円だった。上場企業の水準の高さが際立つ。

平均年収の分布は、1000万円以上は前年度より32社増加して139社。900万円以上1000万円未満148社（前年度103社）、800万円以上900万円未満276社（同271社）、700万円以上800万円未満565社（同533社）でそれぞれ増加した。一方、700万円未満のレンジは減少し、上場企業の平均年収の底上げが鮮明になった。

産業別の最高は、建設業の953万5000円、一方、最低は小売業の550万8000円で格差は402万円超。伸び率トップは、不動産業の9.9％増だった。都市部の地価やマンション価格の高騰に加え、物価高や世界水準への報酬引き上げなどが追い風になったようだ。

最高額は不動産開発のヒューリックで2295万4000円。トップ10には不動産関連や商社がランクイン。上位7社が2000万円超えだった。

2025年度の平均年収ランキング

社名 （万円） ヒューリック（不動産） 2295.4 M＆Aキャピタルパートナーズ（サービス） 2265.8 キーエンス（電気機器） 2178.3 インテグラル（証券・商品先物取引） 2135.6 三菱商事（商社） 2112.5 三井物産（商社） 2058.9 サンバイオ（医薬品） 2022.9 伊藤忠商事（商社） 1991.1 ディスコ（機械） 1879.5 三井不動産（不動産） 1855.5

東京商工リサーチ調べ

【資料】

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