年間平均26回発生する台風 : 9月は要注意！

Japan Data

災害列島ニッポン。地震と並び、大きな被害をもたらすのが台風。特に7～10月は発生数・上陸数ともに多いが、激甚化するケースは9月に多い。

平均年3回の上陸

熱帯の海上で発生する低気圧のうち、最大風速（10分間平均）がおよそ17m/秒以上で、北西太平洋または南シナ海に存在するものを台風と呼ぶ。日本列島付近では、上空の偏西風に乗って速い速度で北東に進むケースが多い。

台風の発生数は年によってばらつきがあるが、1951～2025年までを平均すると年26回。そのうち、日本に上陸するのは平均で年3回程度だ。

台風は暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒になるときに放出される熱をエネルギーとして発達する。このため、発生数、上陸数ともに水温が高い海域が増える7～9月に集中し、この時期に大雨による水害や土砂崩れなどが発生することが多い。

特に、日本列島付近に秋雨前線が停滞する9月は、台風の東側を回って湿った空気が前線に流れ込み、活動を活発化させるため災害が激甚化することがある。

日本に大きな被害を与えた台風の一覧

上陸日 死者・行方不明者（人） *1934/9/21 室戸台風 3036 *1945/9/17 枕崎台風 3756 *1947/9/15 カスリーン台風 1930 *1954/9/26 洞爺丸台風 1761 *1958/9/26 狩野川台風 1269 *1959/9/26 伊勢湾台風 5098 *1990/9/19 19号 40 *1991/9/27 19号 62 *1993/9/3 13号 48 *2004/9/7 18号 46 2004/10/20 23号 98 *2011/9/3 12号 98 2013/10/16 26号 43 2019/10/12 東日本台風 110

気象庁のサイトを基に編集部作成。*は9月に上陸した台風。気象庁は昭和期は死者・行方不明者の合計が1000人を超えたもの、平成以降は死者・行方不明者の合計が40人を超えたものを取り上げている。

【資料】

バナー写真：九州北部豪雨 / 土砂や流木によって倒壊した建物 2017年7月6日撮影（福岡県朝倉市杷木星丸、時事）