残暑の影響で紅葉見頃は平年より遅め―日本気象 : 東京は11月下旬に最高の彩り

Japan Data

四季のある日本の中でも、とりわけ心が浮き立つのは春の桜と秋の紅葉。北日本から南下してくる紅葉・黄葉の見ごろ予想をご紹介。

北から南へ、山間部から平野へ

秋から冬へと季節が移りかわる頃、木々は葉を落とす前に鮮やかに色づき、私たちの目を楽しませてくれる。暖かい地方から北上する桜前線とは反対に、紅葉前線は北日本から徐々に南下、標高の高い山間部から平野の都市部へと降りてくる。

日本気象株式会社（本社大阪）の紅葉予想（9月2日発表）によると、2026年秋は残暑の影響で気温が平年よりも高めに推移するため、紅葉（カエデ）・黄葉（イチョウ）の見ごろ時期は「平年並み」か「遅い」ところが多くなる見込み。

〈黄葉 / イチョウ〉

黄金色に輝くイチョウは街路樹や公園に植樹されたものが多く、“都会の秋” を象徴する光景。公園や並木道が黄色いじゅうたんで埋め尽くされるのは札幌・青森で11月6日ごろ、南東北以南では11月中・下旬以降となる。



出所：日本気象

2026年の主な都市の黄葉見頃予想日

都市 黄葉予想日 平年差（日） 札幌 11月6日 平年並み（＋2） 青森 11月6日 平年並み（＋4） 仙台 11月29日 平年並み（＋6） 東京 11月26日 平年並み（＋3） 金沢 11月10日 平年並み（0） 長野 11月14日 平年並み（＋4） 名古屋 11月17日 平年並み（ー1） 京都 11月27日 平年並み（＋3） 大阪 11月24日 平年並み（＋2） 和歌山 11月26日 平年並み（＋3） 広島 11月20日 平年並み（＋5） 高知 11月16日 平年並み（＋1） 福岡 11月27日 遅い（＋7） 鹿児島 11月27日 平年並み（＋2）

〈紅葉 / モミジ〉

モミジが赤く色づくのは、イチョウよりも少し遅めになるのが一般的。残暑の影響による平年差がイチョウよりも大きめの地点が多く、札幌は10日、長野は9日遅い予想。東京の見ごろは11月29日ごろ、大阪は12月4日ごろ。



出所：日本気象

2026年の主な都市の紅葉見頃予想日

都市 紅葉予想日 平年差（日） 札幌 11月7日 遅い（＋10） 青森 11月13日 平年並み（0） 仙台 11月25日 平年並み（＋4） 東京 11月29日 平年並み（＋1） 金沢 11月30日 平年並み（＋6） 長野 11月21日 遅い（＋9） 名古屋 12月2日 平年並み（＋4） 京都 12月11日 平年並み（＋6） 大阪 12月4日 平年並み（＋3） 和歌山 12月11日 平年並み（＋5） 広島 11月28日 平年並み（＋6） 高知 12月9日 遅い（＋7） 福岡 12月7日 平年並み（＋6） 鹿児島 12月10日 平年並み（－5）

山間部の標高の高い場所では、平野の都市部よりもずっと早く紅葉が始まる。「最も早い紅葉」として人気の北海道の大雪山・旭岳の1500メートル以上では9月21日～10月5日ごろ、東京の標高599メートル高尾山の山頂は11月6日～20日ごろ。

日本気象では全国約3000の山について、高度ごとの紅葉見頃予想を提供している。

【資料】

バナー写真 : 鳴子峡（宮城県大崎市）を渡る紅葉列車（PIXTA）