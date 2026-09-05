残暑の影響で紅葉見頃は平年より遅め―日本気象 : 東京は11月下旬に最高の彩り

残暑の影響で紅葉見頃は平年より遅め―日本気象 : 東京は11月下旬に最高の彩り気象・災害 環境・自然・生物 暮らし 旅と暮らし
四季のある日本の中でも、とりわけ心が浮き立つのは春の桜と秋の紅葉。北日本から南下してくる紅葉・黄葉の見ごろ予想をご紹介。
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北から南へ、山間部から平野へ
秋から冬へと季節が移りかわる頃、木々は葉を落とす前に鮮やかに色づき、私たちの目を楽しませてくれる。暖かい地方から北上する桜前線とは反対に、紅葉前線は北日本から徐々に南下、標高の高い山間部から平野の都市部へと降りてくる。
日本気象株式会社（本社大阪）の紅葉予想（9月2日発表）によると、2026年秋は残暑の影響で気温が平年よりも高めに推移するため、紅葉（カエデ）・黄葉（イチョウ）の見ごろ時期は「平年並み」か「遅い」ところが多くなる見込み。
〈黄葉 / イチョウ〉
黄金色に輝くイチョウは街路樹や公園に植樹されたものが多く、“都会の秋” を象徴する光景。公園や並木道が黄色いじゅうたんで埋め尽くされるのは札幌・青森で11月6日ごろ、南東北以南では11月中・下旬以降となる。
2026年の主な都市の黄葉見頃予想日
|都市
|黄葉予想日
|平年差（日）
|札幌
|11月6日
|平年並み（＋2）
|青森
|11月6日
|平年並み（＋4）
|仙台
|11月29日
|平年並み（＋6）
|東京
|11月26日
|平年並み（＋3）
|金沢
|11月10日
|平年並み（0）
|長野
|11月14日
|平年並み（＋4）
|名古屋
|11月17日
|平年並み（ー1）
|京都
|11月27日
|平年並み（＋3）
|大阪
|11月24日
|平年並み（＋2）
|和歌山
|11月26日
|平年並み（＋3）
|広島
|11月20日
|平年並み（＋5）
|高知
|11月16日
|平年並み（＋1）
|福岡
|11月27日
|遅い（＋7）
|鹿児島
|11月27日
|平年並み（＋2）
〈紅葉 / モミジ〉
モミジが赤く色づくのは、イチョウよりも少し遅めになるのが一般的。残暑の影響による平年差がイチョウよりも大きめの地点が多く、札幌は10日、長野は9日遅い予想。東京の見ごろは11月29日ごろ、大阪は12月4日ごろ。
2026年の主な都市の紅葉見頃予想日
|都市
|紅葉予想日
|平年差（日）
|札幌
|11月7日
|遅い（＋10）
|青森
|11月13日
|平年並み（0）
|仙台
|11月25日
|平年並み（＋4）
|東京
|11月29日
|平年並み（＋1）
|金沢
|11月30日
|平年並み（＋6）
|長野
|11月21日
|遅い（＋9）
|名古屋
|12月2日
|平年並み（＋4）
|京都
|12月11日
|平年並み（＋6）
|大阪
|12月4日
|平年並み（＋3）
|和歌山
|12月11日
|平年並み（＋5）
|広島
|11月28日
|平年並み（＋6）
|高知
|12月9日
|遅い（＋7）
|福岡
|12月7日
|平年並み（＋6）
|鹿児島
|12月10日
|平年並み（－5）
山間部の標高の高い場所では、平野の都市部よりもずっと早く紅葉が始まる。「最も早い紅葉」として人気の北海道の大雪山・旭岳の1500メートル以上では9月21日～10月5日ごろ、東京の標高599メートル高尾山の山頂は11月6日～20日ごろ。
日本気象では全国約3000の山について、高度ごとの紅葉見頃予想を提供している。
【資料】
- 日本気象「2026年第1回 紅葉・黄葉見頃予想」
- 日本気象「紅葉ナビ」 全国700の紅葉スポットの見頃予想提供
バナー写真 : 鳴子峡（宮城県大崎市）を渡る紅葉列車（PIXTA）