W杯代表選手 新天地でプレーする9人

W杯代表選手 新天地でプレーする9人スポーツ
Jリーグが始まった頃には、これほど多くの日本人選手が欧州の有力リーグでプレーする日がくるなど想像もしていなかった。今夏のワールドカップで活躍した日本代表選手のほとんどが海外でプレーしている。
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
代表メンバーのうち9人が新天地へ
FIFAワールドカップ2026を戦ったサッカー日本代表。選出された26人のメンバーのうち9人が新たなチームでプレーすることになった。
鈴木 彩艶 アストン・ヴィラFC
ワールドカップでは全試合フル出場し、
- 生年月日/年齢 2002.08.21 24歳
- 所属クラブ歴 浦和レッズ→シントトロイデンVV（ベルギー）→パルマ・カルチョ（イタリア）→ アストン・ビラ（イングランド）
板倉 滉 ボルシア・メンヒェングラートバッハ
ワールドカップでは日本代表の主将を務めた。アヤックス（
- 生年月日 / 年齢 1997.01.27 29歳
- 所属クラブ歴 川崎フロンターレ→ベガルタ仙台→マンチェスター・シティ（イングランド）→FCフローニンゲン（オランダ）→シャルケ04（ドイツ）→ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ドイツ）→アヤックス（オランダ）→ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ドイツ）
冨安 健洋 クリスタル・パレスFC
W杯で同じく代表選手だった鎌田大地選手とチームメイトに。
- 生年月日 / 年齢 1998.11.05 27歳
- 所属クラブ歴 アビスパ福岡→シントトロイデンVV（ベルギー）→ボローニャFC（イタリア）→アーセナル（イングランド）→アヤックス（オランダ）→クリスタル・パレス（イングランド）
菅原 由勢 カリアリ
サウサンプトン（イングランド2部）から昨季はブレーメン（ドイツ）に期限付き移籍していた菅原選手は、今季からカリアリ（イタリア）への期限付き移籍。
- 生年月日 / 年齢 2000.06.28 26歳
- 所属クラブ歴 名古屋グランパス→AZアルクマール（オランダ）→サウサンプトンFC（イングランド）→ヴェルダー・ブレーメン（ドイツ）→カリアリ（イタリア）
中村 敬斗 オリンピック・リヨン
フランス2部のスタッド・ランスから、
- 生年月日 / 年齢 2000.07.28 26歳
- 所属クラブ歴 ガンバ大阪→トゥエンテ（オランダ）→シントトロイデンVV（ベルギー）→FCジュニアーズ（オーストリア）→LASK（オーストリア）→スタッド・ランス（フランス）→リヨン（フランス）
前田 大然 イプスウィッチ・タウンFC
5シーズンプレーしたセルティック（スコットランド）を離れ、今季昇格したイプスウィッチ（イングランド）に完全移籍。
- 生年月日 / 年齢 1997.10.20 28歳
- 所属クラブ歴 松本山雅FC→水戸ホーリーホック→松本山雅FC→CSマリティモ（ポルトガル）→横浜Ｆ・マリノス →セルティック（スコットランド） →イプスウィッチ・タウンFC（イングランド）
上田 綺世 LOSCリール
今季開幕をフェイエノールト（オランダ）で迎えたが、
- 生年月日 / 年齢 1998.08.28 28歳
- 所属クラブ歴 鹿島アントラーズ→セルクル・ブルージュKSV（ベルギー）→フェイエノールト（オランダ）→リール（フランス）
小川 航基 FC町田ゼルビア
23年から所属したナイメヘン（オランダ）
- 生年月日 / 年齢 1997.08.08 29歳
- 所属クラブ歴 横浜港北サッカークラブ→大豆戸FCジュニアユース→桐光学園高等学校→ジュビロ磐田→水戸ホーリーホック→ジュビロ磐田→横浜FC→NECナイメヘン（オランダ）→町田ゼルビア
後藤 啓介 SCフライブルク
昨季はシントトロイデン（ベルギー）に期限付き移籍だったが、
- 生年月日 / 年齢 2005.06.03 21歳
- 所属クラブ歴 ジュビロ磐田 →RSCアンデルレヒト（ベルギー）→シントトロイデン（ベルギー）→ SCフライブルク（ドイツ）
バナー写真 : プレミアリーグのハル戦で好セーブの鈴木彩艶選手（9月6日、D