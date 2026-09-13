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W杯代表選手 新天地でプレーする9人

スポーツ

Jリーグが始まった頃には、これほど多くの日本人選手が欧州の有力リーグでプレーする日がくるなど想像もしていなかった。今夏のワールドカップで活躍した日本代表選手のほとんどが海外でプレーしている。
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代表メンバーのうち9人が新天地へ

FIFAワールドカップ2026を戦ったサッカー日本代表。選出された26人のメンバーのうち9人が新たなチームでプレーすることになった。

鈴木 彩艶 　アストン・ヴィラFC

ワールドカップでは全試合フル出場し、日本代表の守護神として存在感を発揮。パルマ（イタリア）からアストン・ビラ（イングランド）に移籍、日本人キーパーとして初のプレミアリーグでのプレーを実現。

鈴木彩艶（IMAGO/Sportimage via Reuters Connect）
（IMAGO/Sportimage via Reuters Connect）

  • 生年月日/年齢　　2002.08.21  24歳
  • 所属クラブ歴　浦和レッズ→シントトロイデンVV（ベルギー）→パルマ・カルチョ（イタリア）→ アストン・ビラ（イングランド）

板倉 滉　ボルシア・メンヒェングラートバッハ

ワールドカップでは日本代表の主将を務めた。アヤックス（オランダ）から1年ぶりに古巣のボルシア（ドイツ）に復帰。

板倉滉（IMAGO/STEINSIEK.CH via Reuters Connect）
（IMAGO/STEINSIEK.CH via Reuters Connect）

  • 生年月日 / 年齢　1997.01.27　29歳
  • 所属クラブ歴　川崎フロンターレ→ベガルタ仙台→マンチェスター・シティ（イングランド）→FCフローニンゲン（オランダ）→シャルケ04（ドイツ）→ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ドイツ）→アヤックス（オランダ）→ボルシア・メンヒェングラートバッハ（ドイツ）

冨安 健洋 　クリスタル・パレスFC

W杯で同じく代表選手だった鎌田大地選手とチームメイトに。

冨安健洋（IMAGO/Pro Sports Images via Reuters Connect）
（IMAGO/Pro Sports Images via Reuters Connect）

  • 生年月日 / 年齢　1998.11.05　27歳
  • 所属クラブ歴　アビスパ福岡→シントトロイデンVV（ベルギー）→ボローニャFC（イタリア）→アーセナル（イングランド）→アヤックス（オランダ）→クリスタル・パレス（イングランド）

菅原 由勢　カリアリ

サウサンプトン（イングランド2部）から昨季はブレーメン（ドイツ）に期限付き移籍していた菅原選手は、今季からカリアリ（イタリア）への期限付き移籍。

W杯ブラジル戦でプレーする菅原選手（ロイター）
ワールドカップ決勝トーナメントのブラジル戦でプレーする菅原選手（6月29日、ロイター）

  • 生年月日 / 年齢　2000.06.28　26歳
  • 所属クラブ歴　名古屋グランパス→AZアルクマール（オランダ）→サウサンプトンFC（イングランド）→ヴェルダー・ブレーメン（ドイツ）→カリアリ（イタリア）

中村 敬斗 　オリンピック・リヨン

フランス2部のスタッド・ランスから、2000年代に7連覇を記録した名門・1部リヨンにステップアップ。

W杯のスウェーデン戦でプレーする中村敬斗選手（ロイター）
ワールドカップのグループステージ・スウェーデン戦でプレーする中村選手（6月26日、ロイター）

  • 生年月日 / 年齢　2000.07.28　26歳
  • 所属クラブ歴　ガンバ大阪→トゥエンテ（オランダ）→シントトロイデンVV（ベルギー）→FCジュニアーズ（オーストリア）→LASK（オーストリア）→スタッド・ランス（フランス）→リヨン（フランス）

前田 大然 　イプスウィッチ・タウンFC

5シーズンプレーしたセルティック（スコットランド）を離れ、今季昇格したイプスウィッチ（イングランド）に完全移籍。

前田大然（IMAGO/Sportimage via Reuters Connect）
（IMAGO/Sportimage via Reuters Connect）

  • 生年月日 / 年齢　1997.10.20　28歳
  • 所属クラブ歴　松本山雅FC→水戸ホーリーホック→松本山雅FC→CSマリティモ（ポルトガル）→横浜Ｆ・マリノス →セルティック（スコットランド） →イプスウィッチ・タウンFC（イングランド）

上田 綺世 　LOSCリール

今季開幕をフェイエノールト（オランダ）で迎えたが、8月31日にリール（フランス）に移籍。念願だった欧州5大リーグで、持ち前の得点力発揮に期待がかかる。

新天地・リールでプレーする上だ選手（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）
（ZUMA Press Wire via Reuters Connect）

  • 生年月日 / 年齢　1998.08.28　28歳
  • 所属クラブ歴　鹿島アントラーズ→セルクル・ブルージュKSV（ベルギー）→フェイエノールト（オランダ）→リール（フランス）

小川 航基 　FC町田ゼルビア

23年から所属したナイメヘン（オランダ）では3シーズンで81試合出場、26得点をマーク。3年ぶりにJリーグ復帰。

水戸ホーリーホック－FC町田ゼルビア。後半、ボールを追う町田の小川航基（左）＝8月29日　茨城・水戸信用金庫スタジアム（時事）
（時事）

  • 生年月日 / 年齢　1997.08.08　29歳
  • 所属クラブ歴　横浜港北サッカークラブ→大豆戸FCジュニアユース→桐光学園高等学校→ジュビロ磐田→水戸ホーリーホック→ジュビロ磐田→横浜FC→NECナイメヘン（オランダ）→町田ゼルビア

後藤 啓介 　SCフライブルク

昨季はシントトロイデン（ベルギー）に期限付き移籍だったが、フライブルク（ドイツ）に完全移籍。

後藤啓介（IMAGO/Ulmer/Teamfoto via Reuters Connect）
（IMAGO/Ulmer/Teamfoto via Reuters Connect）

  • 生年月日 / 年齢　2005.06.03　21歳
  • 所属クラブ歴　ジュビロ磐田 →RSCアンデルレヒト（ベルギー）→シントトロイデン（ベルギー）→ SCフライブルク（ドイツ）

バナー写真 : プレミアリーグのハル戦で好セーブの鈴木彩艶選手（9月6日、David Greaves/Focus Images Ltd/Sipa USA via Reuters Connect）

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