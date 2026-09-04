2026年夏の平均気温、歴代5位 「酷暑日」も過去最多

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2026年夏（6～8月）の平均気温は、観測史上歴代5位の暑さだった。酷暑日の観測ものべ36地点に上り、過去最多を更新した。データで振り返る。

「猛暑日」観測は過去3番目

気象庁の観測データによると、全国の観測地点で8月31日までに猛暑日（最高気温35度以上）を記録した地点数は、のべ7528地点で、現在の観測方法に統一された2010年以降でみると、2025年（9385地点）、2024年（8821地点）に次ぐ多さだった。

一方、酷暑日（最高気温40度以上）を記録した地点数はのべ36地点で、2010年以降で最も多かった。

6～8月の平均気温が、過去30年（1991～2020年）の平均値と比べてどれだけ温度差があるかを示す「偏差」は+1.02度となり、1898年の統計開始以来、2025年（+2.36度）、2023年・2024年（+1.76度）、2010年（+1.08度）に次いで5番目に高かった。

8月以降、西日本を中心に上空から地上まで背の高い高気圧が張り出し、西日本は高温の日が続き雨が少なかった。一方、東日本は北方から寒冷渦が南下するなどの影響で、関東を中心に気温が平年以下で推移したが、日本の南海上に発達した大規模な低気圧（モンスーンジャイア）と東海上の高気圧にはさまれて大気が不安定になり、茨城県に台風15号が上陸したほか、千葉県に豪雨をもたらした。

【資料】

バナー写真：Photo AC