湘南の鵠沼が初の「首都圏・住み続けたい街」1位に：「よその人でも溶け込みやすい」─リクルート調査

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首都圏の「住み続けたい街」ランキングの1位に、湘南地方の鵠沼（くげぬま、神奈川県藤沢市）駅周辺が初めて選ばれたことがリクルート社の調査で分かった。トップ10の大半を東京都内23区の街が独占するなか、鵠沼は外国人でも溶け込みやすい自由な雰囲気や自然環境が人気の理由となった。

「穴場」は大田区、練馬区

この調査は首都圏在住の20歳以上の男女に、自分の街の住み心地や住み続けたいかなどをインターネットで尋ね、点数化した。対象は約25万人。2021年以来、1、2年おきに行い今回で4回目となる。

それによると、江ノ島電鉄線の鵠沼駅は都心まで電車を乗り継ぎ70分近くかかるが、初めて「住み続けたい街」1位（前回24年は7位）に選ばれた。その理由として「外国人や他地域の人でもなじみやすい」といった開放的な土地柄が挙げられたほか、海岸を中心に「お気に入りの場所」「散歩・ジョギングコース」など自然環境に恵まれていることもあり、「愛着が持てる」との評価が多かった。

2位は総武線の千駄ヶ谷駅周辺（東京都渋谷区、同11位）で、「近所付き合いが薄く自由」「運動施設の充実」などが主な理由。1位以外は利便性の高い東京23区内の街がトップ10を独占した。

住み続けたい街（駅名）ランキング

順位 駅名 住所 1 (7) 鵠沼（江ノ島電鉄線） 神奈川県藤沢市 2 (11) 千駄ヶ谷（総武線） 東京都渋谷区 3 (31) 赤坂（千代田線） 東京都港区 4 (43) 本郷三丁目（丸ノ内線） 東京都文京区 5 (63) 参宮橋（小田急線） 東京都渋谷区 6 (177) 世田谷代田（小田急線） 東京都世田谷区 7 (18) 新富町（有楽町線） 東京都中央区 8 (10) 戸越公園（大井町線） 東京都品川区 9 (49) 白金台（南北線） 東京都港区 10 (15) 牛込神楽坂（大江戸線） 東京都新宿区

（）内は前回2024年調査

出所：リクルート

ただ、こうした地域はいわゆる「高級住宅街」が多い。家賃が比較的手ごろで住み続けたい街のランキングも調査したところ、東京23区（ファミリータイプ家賃16万円以下）では、1位・御嶽山（おんたけさん）、2位・久が原、5位・千鳥町など東急池上線沿線の3駅が上位を占め、大田区や練馬区に住みやすい街が集中している。

東京23区「ファミリータイプ家賃16万円以下」の人気ランキング

順位 駅名 住所 1 御嶽山（東急池上線） 東京都大田区 2 久が原（東急池上線） 東京都大田区 3 石神井公園（西武池袋線） 東京都練馬区 4 下丸子（東急多摩川線） 東京都大田区 5 千鳥町（東急池上線） 東京都大田区 6 鵜の木（東急多摩川線） 東京都大田区 7 光が丘（大江戸線） 東京都練馬区 8 豊島園（西武豊島線） 東京都練馬区 9 千川（有楽町線） 東京都豊島区 9 千歳烏山（京王線） 東京都世田谷区 9 小竹向原（有楽町線） 東京都練馬区

出所：リクルート

一方、今回初めて調査した、商店街や地域の食文化の魅力を測る「美味しい街ランキング」では、みなとみらい線の馬車道駅が1位、みなとみらい駅が3位に入るなど、横浜市内の駅がトップ10のうち4つを占めた。また、西武新宿線の本川越駅が9位に入った。

美味しい街（駅名）ランキング

順位 駅名 住所 1 馬車道（みなとみらい線） 神奈川県横浜市 2 吉祥寺（中央線） 東京都武蔵野市 3 みなとみらい（みなとみらい線） 神奈川県横浜市 4 井の頭公園（井の頭線） 東京都三鷹市 5 武蔵小山（東急目黒線） 東京都品川区 6 平沼橋（相鉄線） 神奈川県横浜市 7 戸越銀座（東急池上線） 東京都品川区 8 戸越（都営浅草線） 東京都品川区 9 本川越（西武新宿線） 埼玉県川越市 10 高島町（ブルーライン） 神奈川県横浜市

出所：リクルート

【資料】

バナー写真：鵠沼海岸（PIXTA）