未婚の若者の35%が「結婚するつもりはない」：収入に不安、余暇・趣味を優先─こども家庭庁調査

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日本は婚外子の割合が諸外国と比べて低く、ほとんどの子どもは有配偶女性から生まれている。少子化が進む中で、「結婚するつもりはない」若者が3分の1を占めれば、待ち受けるのはさらなる少子化？

若い女性は「家事や子育て」がハードル

こども家庭庁が15歳から39歳までの約10万人を対象に実施した意識調査で、未婚者（4万3529人）のうち35.1%は、「結婚するつもりはない」と回答した。結婚の意思はあっても、時期のめどはなく「いずれ」と回答した人が37.5%に上り、「一定期間内」と回答した人を上回った。

調査は今年5月から8月にかけてインターネット上で実施。約6万8000人から有効回答を得た。回答者の6割が女性だった。

結婚する際にハードルとなるのは（複数回答）、「収入の不安」「自由な時間がなくなる」「結婚したい相手がいない」が上位を占めた。

性別・年代別に見ると、10代～20代前半の女性は「家事や子育て分担の隔たり」を結婚へのハードルと見る傾向があるのに対し、30代後半になると「結婚したい相手がいない」が非婚の大きな理由になっている。

結婚よりも優先度が高いことは、「余暇・趣味」「体調や精神的余裕」「安定した収入・仕事」が上位を占めた。

【資料】

バナー写真：PIXTA