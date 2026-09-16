8月の訪日客9.6%減の310万人―政府観光局 : 中国6割減、イタリア・スペインは単月で最多

Japan Data

夏休みの旅行シーズンというのに8月の訪日客は前年比1割近く減少。昨年11月の高市早苗首相の台湾有事発言がいまだに尾を引いて、中国からの旅行者の大幅減が続く。

中国政府の訪日自粛要請響く

日本政府観光局の公表した2026年8月の訪日外国人数（推計値）は、前年同月比9.6%減の309万8900人だった。夏休みシーズンで東アジアや米欧からの訪日需要は好調を維持したものの、高市早苗首相の“台湾有事発言” を発端とする中国政府による渡航自粛要請の影響が続き、中国は59.0%減の41万8000人にとどまった。前年実績割れは9カ月連続。中国への旅行人気が続くタイが9.3%減の3万2200人、オーストラリアはインフレによる海外旅行抑制ムードで7.4%減の3万8200人となった。

国・地域別で多かったのは、韓国の85万500人（28.7%増）、台湾66万6000人（7.3%増）、米国19万7400人（1.5%増）など。韓国、マレーシア、メキシコなど14カ国・地域で8月として過去最高となり、このうちイタリア、スペインは単月でも最多を更新した。

1～8月の訪日客の累計は、前年同期比2.7%減の2762万6300人。中国からの訪日客低迷が続けば、過去最多だった25年の4268万3600人を下回ることになりそうだ。

【資料】

バナー写真：ハンディーファンで暑さをしのぐ外国人観光客（ロイター）