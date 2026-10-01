10月の食品値上げ3153品目―帝国データバンク : 2年連続で年間2万品目超え

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賃上げがあっても、それを上回る勢いで食料品の値上げが続く。価格は同じでも、微妙に内容量が減ったり、サイズが小さくなったりするステルス値上げも家計への打撃となる。

酒税改定で発泡酒や第三のビール値上げ

帝国データバンクの食品主要195社を対象とした調査で、2026年10月に値上げを予定している飲食料品は3153品目に上った。今年に入ってからは9月の4965品目に次いで2番目に多い水準で、2カ月連続で3000品目を超えるのは2023年6-7月以来3年3カ月ぶり。原油・ナフサ高に加え、人件費や物流費、円安などが影響し、値上げ品目数を押し上げた。

分野別では、「酒類・飲料」が1399品目で最多。酒税改定の影響を受けて発泡酒や第三のビール類の他、チューハイなども値上げ。マヨネーズ、しょうゆ、たれ類などの「調味料」も820品目と多かった。

2026 年通年の飲食料品値上げが判明している品目数の累計は2万187品目で、2年連続で2万品目超え。9～10月の2カ月で8000品目を超えており、秋口に値上げが集中した。

値上げ要因では、「原材料高」が 91.3％に上った。電気代などの「エネルギー」63.8%、「物流費」66.0%に加えて、「包装・資材」63.7%も重くのしかかる。

帝国データバンクでは「今後も中東情勢や為替動向など外部環境の影響を受けやすい状況は続くとみられ、27年にかけても断続的な値上げが継続すると予想される」と指摘している。

【資料】

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