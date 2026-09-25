夏の山岳遭難：26年は839人　過去2番目の多さ　クマ被害は10人―警察庁まとめ

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2026年夏（7月、8月）の山の遭難・事故は前年比で減少したが、遭難者数は839人と過去2番目の多さだった。

警察庁がまとめた2026年7～8月の全国の山岳遭難件数は、前年同期比45件減の763件、遭難者は同78人減の839人だった。死者・行方不明者は2人減の52人。昨年は遭難件数、遭難者ともに過去最高を記録したが、それに次ぐ水準となっている。

都道府県別では長野が最多の129件で、静岡71件、富山65件と続く。遭難者839人を年齢別にみると、60代が183人（21.8％）と最も多く、次いで50代が168人（20.0％）、70代が167人（19.9％）だった。

遭難の原因トップは「転倒」で、遭難者全体の23.0％。次いで「道迷い」19.7％、「滑落」が15.6％など。クマの襲撃を受け、歩けなくなるなどして遭難に至った例は10件あった。

水難事故数は436件と微減

一方、7～8月の水難事故発生件数は、前年同期比10件減の436件だった。水難者は前年と同数の535人。うち死者・行方不明者は15人減の226人で、中学生以下の子どもは11人。件数、水難者数ともに近年の発生状況はほぼ横ばいで推移している。

水難者535人を発生場所別にみると、海が291人（54.3％）、河川が177人（33.0％）。死者・行方不明者226人を発生場所別にみると、海が前年と同じ114人、河川が11人減の83人だった。

【資料】

バナー写真：剱岳登山の鎖場（PIXTA）＝記事内容とは関係ありません