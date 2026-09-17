第2次高市改造内閣の顔ぶれ : 裏金議員2人が初入閣、維新も閣内へ

Japan Data

高市早苗首相は政権の重要政策実現に向け、主要閣僚を留任させる一方、派閥裏金事件に関与した2氏を初入閣させた。これまで閣外協力だった日本維新の会からも中司宏氏が初入閣。

高市首相は9月18日、内閣改造を行った。木原稔官房長官、片山さつき財務相、茂木敏充外相、小泉進次郎防衛相ら主要閣僚は留任させた。初入閣は7人で、このうち関芳弘文部科学相と簗和生農林水産相は派閥の政治資金パーティーを巡る問題で収支報告書に不記載があったいわゆる“裏金”議員。これまで閣外協力だった日本維新の会からは中司宏前幹事長が規制改革担当相として初入閣。

年齢は2026年9月17日時点。「・」以下に主な経歴などを表示した。

【内閣総理大臣】高市早苗 無派閥

たかいち さなえ 65歳 / 衆・奈良 / 当選11回

松下政経塾。経済安全保障担当相、内閣府特命担当相、総務相、党政調会長

【総務】（初入閣）藤井比早之 無派閥

ふじい ひさゆき 55歳 / 衆・兵庫 / 当選6回

自治省（総務省）勤務。デジタル副大臣、内閣府副大臣、外務副大臣

【法務】山下貴司 旧茂木派

やました たかし 61歳 / 衆・岡山 / 当選6回

東京地検特捜部検事、法務政務官、法務相（第4次安倍改造内閣）

【外務】（留任）茂木敏充 旧茂木派

もてぎ としみつ 70歳 / 衆・栃木 / 当選12回

丸紅、読売新聞政治部記者、マッキンゼー社コンサルタント。金融・行革担当相、経済産業相、党政調会長、経済財政政策担当相、外務相、党幹事長

総裁選に出馬した5候補の1人

【財務】【金融】（留任）片山さつき 旧安倍派

かたやま さつき 67歳 / 自民 / 参・比例 / 当選3回・衆院1回

大蔵省（財務省）勤務。参院外交防衛委員長、内閣府特命担当相（地方創生・規制改革・女性活躍等）

【文部科学】関芳弘 旧安倍派

せき よしひろ 61歳 / 衆・兵庫 / 当選7回

住友銀行（現三井住友銀行）勤務。環境副大臣、経済産業副大臣

【厚生労働】（留任） 上野賢一郎 旧森山派

うえの けんいちろう 61歳 / 衆・ 滋賀 / 当選7回

自治省（現総務省）勤務。国土交通政務官、財務副大臣

【農林水産】 （初入閣）簗和生 旧安倍派

やな かずお 47歳 / 衆・栃木 / 当選6回

衆議院議員秘書。国土交通政務官、文部科学副大臣

【経済産業】（留任） 赤澤亮正 無派閥

あかざわ りょうせい 65歳 / 衆・鳥取 / 当選8回

運輸省（国土交通省）勤務。内閣府副大臣、財務副大臣、経済再生担当相

石破内閣ではトランプ関税の交渉役として10回の訪米で、共同文書をまとめた

【国土交通】（初入閣）井林辰憲 麻生派

いばやし たつのり 50歳 / 衆・静岡 / 当選6回

国土交通省勤務。環境大臣政務官

【環境】（初入閣）笹川博義 旧茂木派

ささがわ ひろよし 60歳 / 衆・群馬 / 当選6回

群馬県議。環境副大臣、農林水産副大臣

【防衛】（留任）小泉進次郎 無派閥

こいずみ しんじろう 45歳 / 衆・神奈川 / 当選7回

衆院議員秘書。自民党農林部会長、厚生労働部会長、環境相、党選対委員長、農水相

父は首相として郵政民営化を断行した小泉純一郎氏

石破内閣では途中で更迭された江藤拓氏の後任の農林水産相として備蓄米の放出などコメ不足・価格高騰対策を主導

総裁選に出馬した5候補の1人

【内閣官房長官】【拉致問題】（留任）木原稔 旧茂木派

きはら みのる 57歳 / 衆・熊本 / 当選7回

日本航空勤務。財務副大臣、衆院国土交通委員長、防衛相、党安全保障調査会長

【デジタル】（初入閣）古川俊治 旧安倍派

ふるかわ としはる 63歳 / 参・埼玉 / 当選4回

外科医、弁護士。参院財政金融委員長、党厚生労働部会長

【復興】細野豪志 旧二階派

ほその ごうし 55歳 / 衆・静岡 / 当選10回

三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング）勤務。内閣府特命担当相（原子力発電所事故再発防止・収束）、環境相

旧民主党政権で環境相など歴任したが、2017年離党。旧希望の党を経て、19年に無所属のまま二階派に特別会員として入会。21年自民党入党

【国家公安委員】葉梨康弘 旧岸田派

はなし やすひろ 66歳 / 衆・茨城 / 当選8回

警察庁勤務。農林水産副大臣、法務相

岸田内閣で法務相として初入閣を果たすも、「死刑のはんこを押す地味な役職。金にも票にもならない」と発言し、わずか3カ月で事実上の更迭

【規制改革】（初入閣）中司博 日本維新の会

なかつか ひろし 70歳 / 衆・大阪 / 当選3回

産経新聞記者、大阪府議、大阪府枚方市長。日本維新の会幹事長

【成長戦略】（留任） 城内実 旧森山派

きうち みのる 61歳 / 衆・静岡 / 当選8回

外務省勤務。外務政務官、外務副大臣、環境副大臣、衆院外務委員長

【経済安全保障】（留任） 小野田紀美 旧茂木派

おのだ きみ 43歳 / 参・岡山 / 当選2回

東京都北区議会議員。法務政務官、防衛政務官、参院外交防衛委員長、参院内閣委員長

バナー写真：国会議事堂（フォトAC）