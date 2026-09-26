〈老いるニッポン〉　65歳以上3624万人―3人に1人は高齢者 : 老いても働き続ける時代に

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「余生を楽しむ」「悠々自適のセカンドライフ」なんて、夢のまた夢。人生100年時代は、70代になっても働く時代？

75歳以上の割合が世界でも突出

総務省がまとめた2026年9月15日現在の65歳以上の高齢者の推計人口は、前年比2万人増の3624万人だった。総人口に占める割合は0.2ポイント増の29.6%で過去最高となった。

高齢者人口を詳しくみると、女性は2054万人（女性人口の32.6％）、男性は1571万人（男性人口の26.3％）で、女性が男性より483万人多い。

70歳以上人口は前年比8万人増の2911万人で総人口に占める割合は前年比0.1ポイント上昇の23.7%。女性の4人に1人、男性の5人に1人は70歳以上ということになる。75歳以上人口は43万人増の2168万人、総人口比は前年に比べ0.5ポイント上昇して17.7％。

国連のデータで各国の高齢化率（65歳以上人口割合）と比較すると、2位のイタリア（25.6％）を4.0ポイント上回り、日本はダントツで世界のトップを走る。人口のボリューム層である「団塊の世代（1947～49年生まれ）」が77～79歳に当たることから、75歳以上の割合が高さが際立つ。

高齢者人口の増加に伴い、働く高齢者も増えている。2025年の65歳以上の就業者数は943万人で、22年連続で増加し過去最多。産業別では、「卸売業・小売業」が131万人で最も多く、「医療・福祉」122万人、「サービス業」108万人と続いた。15歳以上の就業者全体に占める65歳以上の割合は13.8%で、働く人の7人に1人は高齢者だ。

65歳以上人口に占める就業者の割合は26.0%で、高齢者の4人に1人が働いていることになる。年齢階級別では、65-69歳は54.5%、70-74歳は36.2%、75歳以上は12.6%といずれも過去最高となった。

【資料】

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