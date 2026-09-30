翻訳業、AI精度向上で苦境ー利益はピーク時の7割減：東京商工リサーチ

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生成AI（人工知能）の普及と精度の向上に伴って、翻訳業の業績が急降下している。

半数が減収、減益に

東京商工リサーチが、5期連続で比較可能な100社の業績の推移を調べたところ、2025年度の売上高は計392億5700万円、最終利益は9億200万円だった。

ピークだった22年度（売上高434億7800万円、利益30億8200万円）に比べ、売上高は9.7％、利益は70.7％、いずれも大きく減った。100社のうち増収が32社、増益35社だったのに対し、減収は50社、減益は47社と半数に達した。

東京商工リサーチは「機械翻訳が急速に進化し、簡易的な文章は無料翻訳も可能になった。翻訳の敷居が低くなり、価格競争は激化している」と分析している。

世界のAI翻訳市場は急拡大

一方で、AIを活用した翻訳の市場は、世界的に急拡大が見込まれている。米国の市場調査会社QYResearchは「2025年の26億3000万ドル（約4155億4000万円、1ドル=158円で換算）から32年に42億1900万ドル（約6666億円、同）に拡大」、インドの市場調査会社Business Research Insightsは「25年の43億8900万ドル（約6934億6200万円）から、35年に57億2700万ドル（約9049億円）に拡大」などと予想する。

試算額には大きな幅があるが、「翻訳の主流は人間からAIに移行し拡大する」との将来予測は共通する。汎用的な翻訳ではAIで効率化を図りながら、AIの精度が比較的低いとされる専門領域の翻訳や人間ならではの表現力で差別化できるのかが、翻訳業が生き残る鍵を握るのかもしれない。

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