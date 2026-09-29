〈縮むニッポン〉人口5年で317万人減少―国勢調査 : 外国人過去最多の384万人

Japan Data

少子高齢化が進み多死社会となった日本。2015年の国勢調査から3回連続で人口が減少した。そうした中、外国人人口は過去最多となった。

総務省が公表した2025年国勢調査の確定値によると、25年10月1日時点の日本の人口（外国人含む）は1億2297万2528人で、前回調査（2020年）から317万3571人減少した。国勢調査は1920年から5年ごとに実施しているが、初めて人口減となった15年調査から3回連続のマイナスで、減少幅は最大。減少率も前回の0.7%から2.5%に拡大しており、“人口減” が常態化しつつある。

都道府県別で人口が増加したのは東京のみで、46道府県で減となった。埼玉、千葉、神奈川、愛知、滋賀、福岡、沖縄の7県で増加から減少に転じ、大都市圏でも人口減が進んでいる。

総人口のうち日本人は1億1913万1935人（96.9%）、外国人は384万39人（3.1%）で、過去最多となった。2020 年と比べると、日本人人口は 426 万6973人減少し、外国人人口は 109万3525人増加した。国籍別では「中国」24.0%が最多で、「ベトナム」15.9%、「韓国・朝鮮」10.4%が続いた。

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