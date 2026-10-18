サイバー攻撃による情報漏えい急増―MM総研調査 : 300人以下の企業で被害拡大

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カーシェアサービス「タイムズカー」への不正アクセスで利用者の運転免許証の画像が大量に流失した事件をはじめ、民間企業に対するサイバー攻撃による大規模な個人情報漏えいが頻発している。被害急増の背景には人工知能（AI）の悪用が指摘されている。

9月末で25年通年を上回る

市場調査コンサルティングのMM総研（東京都港区）の調査で、今年1～9月にサイバー攻撃による情報漏えい事案は454件で、前年同期の304件から49％増。10月13日時点での通算は485件で、2025年通年の432件を上回り、過去5年で最多となった。

26年1～9月の被害企業の従業員規模別では、「300人以下」は195件で、前年からほぼ倍増した。「301～1000人」は25％増、「1001人以上」は33％増だった。

26年1～9月の「300人以下」企業の事案を起点別にみると、「ランサムウエアによるサーバーの暗号化」45件が最も多く、「従業員のメール・SNS・業務チャットのアカウント乗っ取り」「ソフトウエアの脆弱（ぜいじゃく）性を突いた侵入」が続いた。

公表内容に業務委託先やクラウドサービスなど外部の関与がある事案は26年1～9月に164件と全体の36％を占めた。取引先として大企業のサプライチェーンに組み込まれた中堅・中小企業が狙われる構図が広がっているようだ。

業種別では、26年1～9月は「情報通信」が88件と前年同期から約2.7倍増。ソフトウエア・クラウドサービス企業や出版・放送などのメディア企業で、クラウドサービスや開発基盤、業務チャットのアカウントへの不正アクセスが相次ぎ、利用企業や読者の情報が漏えいする事案が目立つ。「製造業」も52件から80件へ54％増。ランサムウエア被害や、海外拠点・グループ会社のサーバーへの攻撃が目立つという。

「教育・学習支援」は24件から45件へ約1.9倍増えた。大学や学校では、教職員や学生のアカウント乗っ取り・フィッシング被害も目立つという。

調査は、国内の企業・団体のWebサイトや報道により公開されたサイバー攻撃による情報漏えい事案（漏えい可能性を含む）を集計・分析。期間は22年1月から26年10月13日。組織名・サービス名で照合・重複排除したうえで、初報日の月に1件と計上している。

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