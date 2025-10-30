【高市内閣支持率】60～70％台の好発進：上昇30ポイント超も

世論 UP TO DATE

国内主要報道機関の調査による高市早苗内閣発足直後の支持率がまとまった。調査を実施した6社の結果はいずれも60～70％台と高水準だった。石破内閣末期（9月）との比較では、産経新聞が37.5ポイント増となるなど、各社とも30ポイント前後の大幅な伸びが見られた。

現役世代の支持拡大

各結果は高市氏が首相に選出された10月21日以降、28日までに公表されたもの。支持率の最高値は産経の75.4％、最低値は共同通信の64.4％だった。

毎日新聞は「比較的若い世代から支持されている」、日経新聞は「自民党の弱点とされた（現役）世代からも支持を得ている」と報道し、他の社の調査でも若者層、壮年層が高市氏を支持していることが示された。

不支持率は全社とも2割前後。石破政権末期と比べ30ポイントほど改善した。

歴代首相と比べても高水準

第2次安倍晋三内閣（2012年12月発足）以降、4つの内閣の発足直後の支持率を今回の調査結果と比べたところ、朝日新聞、毎日、産経の3社はいずれも高市氏が最も高かった。日経は菅義偉内閣（20年9月発足）と同率で74％だった。

読売新聞は71％の支持率について、「1978年発足の大平正芳内閣以降で歴代5位」と伝えた。読売によると、1位は2001年の小泉純一郎内閣87％、2位は09年の鳩山由紀夫内閣75％、3位は20年の菅義偉内閣74％、4位は1993年の細川護熙内閣72％。朝日は2001年以降で３番目の高水準と報じた。

報道各社調査の内閣支持率（第2次安倍内閣以降の発足時）

内閣 高市 石破 岸田 菅 第2次安倍 年月 2025/10 24/10 21/10 20/9 12/12 読売 71% 51% 56% 74% 65% 朝日 68% 46% 45% 65% 59% 共同 64.4% 50.7% 55.7% 66.4% 62.0% 日経 74% 51% 59% 74% 62% 毎日 65% 46% 49% 64% 52% 産経 75.4% 53.3% 63.2% 調査なし 55.0%

支持する理由のトップは、読売、朝日、日経、産経はいずれも「政策」、毎日は「指導力」、共同は「首相への信頼」だった。最優先課題は、物価高対策や経済対策とした回答が各社で目立った。

高市氏が日本初の女性首相となったことについて、毎日では「期待する」61％、共同では「女性活躍の推進に向けた政策の後押しになる」が76.5％だった。

バナー写真：米海軍横須賀基地の原子力空母「ジョージ・ワシントン」でドナルド・トランプ米大統領と並ぶ高市早苗首相（左）＝2025年10月28日、神奈川県横須賀市［代表撮影］（時事）