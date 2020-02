「わが師、わが友、ドナルド・キーン」ジャニーン・バイチマン

ジャニーン・バイチマン Janine BEICHMAN

学者、翻訳者、詩人。大東文化大学名誉教授。著書に『Masaoka Shiki: His Life and Works』、『Embracing the Firebird: Yosano Akiko and the Rebirth of the Female Voice in Modern Japanese Poetry』などがあり、大岡信の詩を英訳した『Beneath the Sleepless Tossing of the Planets: Selected Poems』が日米友好基金日本文学翻訳賞を受賞。