蟹満寺 釈迦如来坐像：六田知弘の古仏巡礼

仏像にまみえる

誰が何のために造立したのか、正確な制作時期も分からない。謎多き国宝仏。しかし、1300年もの歳月を経てほとんど原型のまま今に伝わった姿には、この像を守ってきた人々の信仰と愛情が染み込んでいる。

張りのある頬に切れ長の目元、口をへの字に結んだ険しい表情が印象的だ。京都府南部・蟹満寺（木津川市）の本尊、釈迦如来坐像である。

今は黒く光る銅の肌だが、造像時には表面に金箔（きんぱく）を貼り付けた金銅仏だった。釈迦は身長が約4.8メートルあったとされ、この大きさ（坐像は半分の高さ）に造られた仏像を丈六（じょうろく=一丈六尺）仏と呼ぶ。仏教伝来から間もない7世紀から8世紀にかけて制作された「丈六金銅仏」は、飛鳥寺・飛鳥大仏（重要文化財）、興福寺・銅造仏頭（国宝）、薬師寺・薬師如来坐像（同）と、この蟹満寺の釈迦如来4像のみという、非常に貴重な存在だ。

本像は山城国（現・京都府南部）国分寺の本尊であったという説もあり、厳しさの中に慈悲深さがにじむ面持ちには、天変地異などの災厄を引き起こす神の怒り鎮め、揺るぎない安寧をもたらすための祈りが込められているようにも思える。

引き締まった体に薄い衣が密着し、流麗な曲線が描かれている。この衣文（えもん）表現が薬師寺の薬師如来坐像と酷似していることから、何らかの関係があるのではないかと考えられている。ただ、天武天皇の発願で奈良の都の中心地近くに建立された薬師寺とは違い、都から遠く離れた蟹満寺になぜ丈六仏が安置されたのか理由は定かではない。また、5000キロ近い重量の薬師寺・薬師如来に対して、蟹満寺の釈迦如来は2172キロと半分以下の重さで、銅厚が薄く造られているなど、造像の技法にも違いがみられる。

蟹満寺は、心優しき娘に助けられたことのあるカニが、娘が大蛇から結婚を迫られて困り果てている時に、観音菩薩を力と合わせて大蛇を退治するという「蟹の恩返し」説話の舞台となった寺だ。観音信仰と深く結びついているため、本来の本尊は観音菩薩で、この釈迦仏は別の場所から移設された客仏ではないかとする説が有力だった。しかし、本堂の改築に先立って1990年に行われた発掘調査で、飛鳥時代後期（白鳳時代）の巨大な寺院跡が見つかり、釈迦如来坐像は創建当初からこの地にあったものとする説も浮上した。様式的には7世紀後半から8世紀半ばまでに造像されたと考えられるが、制作時期をその間のどこに置くかについては研究者の間でも意見が分かれる。いまだに「謎多き仏像」なのである。

撮影はまだ外が明るい時間帯から始まったと写真家の六田知弘はいう。あちこちの開口部から入り込む外光がブロンズ像に当たり、仏具や供物などの影の映り込みもあって頭を抱えたそうだ。窓を黒幕で覆ったり、カメラのアングルを変えたりと右往左往していて気づいたのは、顔面や胴部に多くの傷痕が残っていることだった。

「鋳造技術の未熟さゆえか、後世の火災などで破損したのを修復したのか分からないが、撮影しているうちにそれらが痛々しいというよりも、麗しいものにも見えてきた。お釈迦さまを守ってきた人々の信仰と愛情のようなものがそこに染み込んでいるように思えて、心の中で手を合わせシャッターを切っていった」

釈迦如来坐像

読み： しゃかにょらいざぞう

しゃかにょらいざぞう 像高： 2.4メートル

2.4メートル 時代： 7〜8世紀（飛鳥時代後期から平安時代初期）

7〜8世紀（飛鳥時代後期から平安時代初期） 所蔵： 蟹満寺

蟹満寺 指定：国宝 指定名：銅造釈迦如来坐像〈本堂安置〉）

バナー写真：釈迦如来坐像 蟹満寺蔵 撮影：六田 知弘